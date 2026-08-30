Kim tauscht Nordkoreas Verteidigungsminister aus

PJÖNGJANG (dpa-AFX) - Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat im Zuge eines Umbaus der Militärführung den bisherigen Verteidigungsminister ersetzt. Neuer Amtsinhaber ist der Leiter des Politbüros der nordkoreanischen Volksarmee, Kim Song Gi, wie Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete.

Der bisherige Verteidigungsminister No Kwang Chol wurde bei dem Treffen der Zentralen Militärkommission, der Kim Jong Un vorsitzt, entlassen und aus der zentralen Parteiführung entfernt. Laut KCNA wurde der 70-Jährige stattdessen zum ersten stellvertretenden Leiter der Abteilung für Munitionsindustrie im Zentralkomitee der herrschenden Arbeiterpartei ernannt.