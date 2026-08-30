Hilft SPD nicht, wenn Köpfe ausgetauscht werden

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Chefin Bärbel Bas hat sich gegen einen Führungswechsel in der Partei ausgesprochen. "Niemand in der SPD ist mit der Lage der Partei zufrieden, auch Lars Klingbeil und ich nicht", sagte die Arbeitsministerin, die gemeinsam mit Vizekanzler Klingbeil die Partei führt, den Zeitungen der Funke Mediengruppe auch mit Blick auf die Umfragewerte der Partei. Bas nannte die Wahlen im September "richtungweisend", auch für die Vorsitzenden. "Allerdings ist der SPD nicht geholfen, wenn Köpfe ausgetauscht werden, aber die inhaltlichen Fragen bleiben."

An der SPD-Basis gibt es Forderungen, nach den Landtagswahlen im Herbst die Parteiführung neu zu wählen. Klingbeil und Bas müssten sich entscheiden, ob sie Parteichefs oder Minister sein wollten - beides gehe nicht, wird argumentiert