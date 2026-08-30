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    Israel greift Hamas-Kommandeur auf Klinikgelände an

    Für Sie zusammengefasst
    • Israel greift mutmaßlichen Hamas-Kommandeur an
    • Drohnenangriff verletzt drei Palästinenser
    • Waffenruhe, doch tödliche Angriffe gehen weiter
    Israel greift Hamas-Kommandeur auf Klinikgelände an
    Foto: Siarhei - 356130783

    TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen Kommandeur des militärischen Flügels der islamistischen Terrororganisation Hamas im Gazastreifen gezielt angegriffen. Der Mann habe sich in einem Medikamentenlager in einem angrenzenden Gebäude des Al-Aksa-Krankenhauses in Deir al-Balah im zentralen Abschnitt des Küstenstreifens versteckt gehalten, hieß es in der Mitteilung des Militärs. Das Krankenhaus selbst sei nicht angegriffen worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Laut Krankenhaus wurden bei einem israelischen Drohnenangriff drei Palästinenser verletzt.

    Bei weiteren Angriffen der israelischen Armee im Gazastreifen wurden nach palästinensischen Angaben insgesamt drei Palästinenser getötet. Zwei Palästinenser seien bei einem Luftangriff auf ein Motorrad im Südwesten der Stadt Gaza und ein dritter bei einem Angriff auf einem Feld östlich von Deir al-Balah getötet worden, hieß es nach Angaben von Rettungskräften. Das Militär äußerte sich zunächst nicht zu den Berichten.

    Seit Oktober 2025 herrscht im Gaza-Krieg eine Waffenruhe, dennoch gibt es immer wieder tödliche Angriffe. Zuletzt hatte Israel seine Luftangriffe wieder verstärkt und dabei nach Darstellung des Militärs gezielt ranghohe Hamas-Kommandeure ins Visier genommen./edr/DP/zb






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