Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +6,00 %

Tsingtao Brewery (H) gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +6,00 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +15,40 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 13,64 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Tsingtao Brewery (H) investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von -40,66 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Tsingtao Brewery (H) verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +6,00 % Dividendenrendite bietet Tsingtao Brewery (H) ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +15,40 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Tsingtao Brewery (H) für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +6,00 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 13,64. Tsingtao Brewery (H) weist eine Marktkapitalisierung von 2,83 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +6,00 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Tsingtao Brewery (H) ist einer der größten chinesischen Bierproduzenten mit Fokus auf Premium- und Exportbier (Marke Tsingtao). Kernprodukte: Lager- und Spezialbiere. Starke Position im chinesischen Markt, hohe Auslandspräsenz. Wichtige Konkurrenten: China Resources Beer, Anheuser-Busch InBev, Heineken. USP: Traditionsmarke mit internationaler Bekanntheit und Exportfokus.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Tsingtao Brewery (H) konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +15,40 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

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Tsingtao Brewery (H) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.08.2026

Mit einer Performance von +0,93 % konnte die Tsingtao Brewery (H) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Beispielrechnung für 12.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +6,00 %, eine Investition von etwa 200.000€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 11,63189 +9,81 % +6,00 % 2025 10,59312 +5,16 % +4,04 % 2024 10,07317 +12,26 % +4,15 % 2023 8,973362 +57,85 % +2,79 % 2022 5,684776 0,00 % +1,62 %

Warum Tsingtao Brewery (H) für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +6,00 %

Stetiges Dividendenwachstum: +15,40 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 13,64

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 16.667 € 3.000 € 50.000 € 6.000 € 100.000 € 12.000 € 200.000 €

Tsingtao Brewery (H) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,57 % 1 Monat -12,90 % 3 Monate -17,56 % 1 Jahr -18,80 %

Informationen zur Tsingtao Brewery (H) Aktie

Es gibt 131 Mio. Tsingtao Brewery (H) Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,83 Mrd. € wert.

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Ob die Tsingtao Brewery (H) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tsingtao Brewery (H) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.