Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 35/26
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
Foto: Uwe Anspach - dpa
Insiderkäufe vom 24.08.26 bis 30.08.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|4,20 Mio.€
|17,50 Tsd. Stk.
|1
|267,45 Tsd.€
|1,50 Tsd. Stk.
|2
|231,65 Tsd.€
|72,54 Tsd. Stk.
|1
|100,26 Tsd.€
|660 Stk.
|2
|81,25 Tsd.€
|1,25 Tsd. Stk.
|2
|30,68 Tsd.€
|414 Stk.
|2
|15,93 Tsd.€
|2,90 Tsd. Stk.
Insiderverkäufe vom 24.08.26 bis 30.08.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|4,20 Mio.€
|17,50 Tsd. Stk.
|1
|52,88 Tsd.€
|7,50 Tsd. Stk.
|1
|2,52 Tsd.€
|3,45 Tsd. Stk.
Schulte-Schlagbaum
Wochenperformance: +0,83 %
Wochenperformance: +0,83 %
Platz 1
SAP
Wochenperformance: +3,34 %
Wochenperformance: +3,34 %
Platz 2
Borussia Dortmund
Wochenperformance: +4,72 %
Wochenperformance: +4,72 %
Platz 3
Siemens Energy
Wochenperformance: -1,08 %
Wochenperformance: -1,08 %
Platz 4
Uzin Utz
Wochenperformance: +6,03 %
Wochenperformance: +6,03 %
Platz 5
Viromed Medical
Wochenperformance: -11,35 %
Wochenperformance: -11,35 %
Platz 6
Shareholder Value Beteiligungen
Wochenperformance: +4,11 %
Wochenperformance: +4,11 %
Platz 7
Meta Wolf
Wochenperformance: +2,70 %
Wochenperformance: +2,70 %
Platz 8
NORMA Group Tender Right
Wochenperformance: -1,48 %
Wochenperformance: -1,48 %
Platz 9
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