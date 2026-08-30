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    Umfrage

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    Mehrheit sieht Wiedervereinigung als Glücksfall

    Für Sie zusammengefasst
    • Mehrheit sieht Wiedervereinigung als Glücksfall
    • Ost und West sehen weiterhin deutliche Distanz
    • Ständige Vergleiche treiben Menschen auseinander
    Umfrage - Mehrheit sieht Wiedervereinigung als Glücksfall
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Mehr als 36 Jahre nach dem Mauerfall sehen viele Menschen noch einige Distanz zwischen Ost- und Westdeutschland - dennoch stellen wenige die Wiedervereinigung infrage. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov in Kooperation mit dem Sinus-Institut hervor. Die Ergebnisse liegen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor.

    Ungefähr zwei Drittel (63 Prozent in Westdeutschland, 67 Prozent in Ostdeutschland) betrachten Mauerfall und Wiedervereinigung als Glücksfall für Deutschland. Dennoch trennt die beiden Landesteile noch vieles. Die Aussage "Seit der Wiedervereinigung sind die Deutschen zu einer Nation zusammengewachsen" lehnten 57 Prozent der Ost- und 45 Prozent der Westdeutschen ab.

    Zugleich denkt jeder Zweite in Ost und West, dass Unterschiede in Medien und Politik übertrieben dargestellt werden. Jeweils mehr als drei Viertel denken, dass der ständige Vergleich die Menschen auseinandertreibe. Und jeweils mehr als jeder Zweite denkt, dass sich Ost- und Westdeutsche ähnlicher seien als gemeinhin dargestellt.

    Für die Umfrage befragte YouGov vom 23. Juni bis 03. Juli insgesamt 3.143 Menschen online, davon 1.573 Personen aus Ostdeutschland (inklusive Berlin) und 1.570 Personen aus Westdeutschland./hrz/DP/zb






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