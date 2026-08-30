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    BVB befürchtet bei Konstantelias einen Kreuzbandriss

    Für Sie zusammengefasst
    • Kovac befürchtet eine schwere Knieverletzung
    • MRT soll Klarheit über einen Kreuzbandriss bringen
    • Konstantelias erzielte das zweite Dortmunder Tor
    BVB befürchtet bei Konstantelias einen Kreuzbandriss
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac macht sich große Sorgen um eine Knieverletzung von Giannis Konstantelias. "Es sieht so aus, dass der Doktor das getestet hat und er hat kein gutes Gefühl", sagte der 54-Jährige und kündigte eine MRT-Untersuchung am Tag nach dem 2:0 gegen den Hamburger SV an. "Wir haben diesen Sieg schon sehr teuer bezahlt, wenn es ein Kreuzbandriss sein sollte", sagte Kovac.

    Ole Book hatte sich zuvor ähnlich geäußert. "Natürlich sollten wir heute ein kleines bisschen vorsichtig sein, was wir kommunizieren. Aber wir haben durchaus Sorgen vor einer schweren Verletzung", sagte der Sportdirektor bei Sky.

    Kovac: "Wirklich sehr traurig"

    Konstantelias war beim Erfolg gegen den HSV in der zweiten Hälfte verletzungsbedingt ausgewechselt worden und hatte sich ans Knie gefasst. Zuvor hatte der 23 Jahre alte Grieche stark gespielt und das zweite Dortmunder Tor erzielt. Kovac sprach davon, dass er "wirklich sehr traurig" sei angesichts der befürchteten schwereren Verletzung. "Man hat schon gesehen, wie wichtig er sein kann und auch ist", sagte er.

    Book erklärte: "Im ersten Moment hat es mir unheimlich leidgetan für den Jungen, weil er hier angekommen ist und vom ersten Tag an eine tolle Präsenz in der Kabine hat und auch auf dem Feld schon reingebracht hat. Ich glaube, wir mögen ihn alle schon sehr gerne."/the/DP/zb

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    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,17 % und einem Kurs von 3,30 auf Tradegate (28. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +4,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 364,31 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8700 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +51,52 %/+51,52 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Auswirkungen der Konstantelias-Verletzung auf Kaderplanung und Saisonchancen. Diskutiert werden ein kurzfristiger Transfer, insbesondere eine mögliche Sancho-Leihe, sowie die angespannte Finanzlage mit einem möglichen Transferminus von 70 Mio. Euro. Zudem werden Gehälter von rund 5 Mio. Euro als akzeptabel eingeordnet. Positiv hervorgehoben werden Insiderkäufe: 60.000 Aktien zu 3,19 Euro und 12.540 Aktien zu 3,21 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

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    dpa-AFX
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