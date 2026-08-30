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    Dortmund startet mit Sieg in die Saison - 2

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    0 gegen den HSV

    Für Sie zusammengefasst
    • Dortmund startet mit 2:0-Sieg gegen den HSV
    • Guirassy und Konstantelias treffen für den BVB
    • Inácio sieht Rot, Konstantelias verletzt sich
    Dortmund startet mit Sieg in die Saison - 2 - 0 gegen den HSV
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Vizemeister Borussia Dortmund ist mit einem Sieg in die Bundesliga-Saison gestartet. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac gewann gegen den Hamburger SV 2:0 (2:0) und legte damit einen Tag nach dem 5:1 der Bayern gegen den VfB Stuttgart nach. Serhou Guirassy (9. Minute) und Neuzugang Giannis Konstantelias (45.+1) schossen die Dortmunder Tore.

    Vor allem im ersten Durchgang war der BVB klar überlegen. Konstantelias, der für angeblich 26 Millionen Euro von PAOK Saloniki gekommen war, verletzte sich allerdings in der zweiten Hälfte und musste vom Platz. In der Schlussphase agierte Dortmund in Unterzahl, nachdem Samuele Inácio wegen groben Foulspiels nur drei Minuten nach seiner Einwechslung die Rote Karte gesehen hatte (77.)./tas/DP/zb

    Borussia Dortmund

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    ISIN:DE0005493092WKN:549309
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,17 % und einem Kurs von 3,30 auf Tradegate (28. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +4,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 364,31 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8700 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +51,52 %/+51,52 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Auswirkungen der Konstantelias-Verletzung auf Kaderplanung und Saisonchancen. Diskutiert werden ein kurzfristiger Transfer, insbesondere eine mögliche Sancho-Leihe, sowie die angespannte Finanzlage mit einem möglichen Transferminus von 70 Mio. Euro. Zudem werden Gehälter von rund 5 Mio. Euro als akzeptabel eingeordnet. Positiv hervorgehoben werden Insiderkäufe: 60.000 Aktien zu 3,19 Euro und 12.540 Aktien zu 3,21 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

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    dpa-AFX
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