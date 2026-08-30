AfD in Sonntagsfrage weiter vorn

BERLIN (dpa-AFX) - Würde an diesem Sonntag ein neuer Bundestag gewählt, könnte die AfD nach einer Umfrage weiterhin mit dem meisten Stimmen rechnen. Sie würde wie in der Vorwoche 29 Prozent erhalten, wie eine Insa-Umfrage für die "Bild" ergab. CDU und CSU erhielten demnach gemeinsam 20 Prozent der Stimmen (-1 Prozentpunkt).

Die Grünen kämen nach der Umfrage unverändert auf 13 Prozent. Für die SPD würden sich weiterhin 12 Prozent der Wähler entscheiden, für die Linke 10 Prozent (-1 Prozentpunkt). Unter der Fünf-Prozent-Hürde blieben demnach mit jeweils 4 Prozent das BSW (+1 Prozentpunkt) und die FDP (-1 Prozentpunkt).