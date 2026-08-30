🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Insa-Umfrage

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    AfD in Sonntagsfrage weiter vorn

    Für Sie zusammengefasst
    • AfD bleibt laut Insa-Umfrage mit 29 Prozent vorn
    • Union verliert einen Punkt und liegt bei 20 Prozent
    • BSW und FDP bleiben mit vier Prozent unter fünf
    Insa-Umfrage - AfD in Sonntagsfrage weiter vorn
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Würde an diesem Sonntag ein neuer Bundestag gewählt, könnte die AfD nach einer Umfrage weiterhin mit dem meisten Stimmen rechnen. Sie würde wie in der Vorwoche 29 Prozent erhalten, wie eine Insa-Umfrage für die "Bild" ergab. CDU und CSU erhielten demnach gemeinsam 20 Prozent der Stimmen (-1 Prozentpunkt).

    Die Grünen kämen nach der Umfrage unverändert auf 13 Prozent. Für die SPD würden sich weiterhin 12 Prozent der Wähler entscheiden, für die Linke 10 Prozent (-1 Prozentpunkt). Unter der Fünf-Prozent-Hürde blieben demnach mit jeweils 4 Prozent das BSW (+1 Prozentpunkt) und die FDP (-1 Prozentpunkt).

    Insa befragte vom 24. bis zum 28. August 1.200 Menschen, als statistische Fehlertoleranz werden +/- 2,9 Prozentpunkte angegeben. Die Daten sind nach Angaben des Instituts repräsentativ.

    Die AfD hatte die Union im März in der Wählergunst überholt und erreicht in der Insa-Umfrage seit einigen Monaten Werte zwischen 28 und 29 Prozent. CDU und CSU waren vor zwei Wochen erstmals seit Herbst 2021 auf 20 Prozent abgerutscht. Die nächste Bundestagswahl steht planmäßig im Frühjahr 2029 an.

    Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen für den Wahlausgang./bf/DP/zb







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Insa-Umfrage AfD in Sonntagsfrage weiter vorn Würde an diesem Sonntag ein neuer Bundestag gewählt, könnte die AfD nach einer Umfrage weiterhin mit dem meisten Stimmen rechnen. Sie würde wie in der Vorwoche 29 Prozent erhalten, wie eine Insa-Umfrage für die "Bild" ergab. CDU und CSU erhielten …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     