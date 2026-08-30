Dampf aus der Küche - Boeing 737 landet unplanmäßig in Paris
- Boeing 737 landet wegen Dampf vorsorglich in Paris
- 131 Passagiere werden auf Flüge umgebucht
- Eurowings sieht Sicherheit zu keiner Zeit gefährdet
KÖLN/PARIS (dpa-AFX) - Wegen Dampfentwicklung aus einer Bordküche ist eine Boeing 737 mit 131 Passagieren auf dem Weg von Köln-Bonn nach Mallorca am Samstagabend außerplanmäßig auf dem Flughafen Charles de Gaulle in Paris gelandet. Das sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft Eurowings, die den Flug EW 590 über eine beauftragte andere Airline angeboten hatte.
Die Passagiere hätten Hotelübernachtungen und die nötigen Transfers angeboten bekommen und würden auf die nächstmöglichen Flüge umgebucht, sagte der Sprecher. Die außerplanmäßige Landung sei vorsorglich und unter dem Flug-Prioritätenstatus "normal" erfolgt. "Die Sicherheit der Passagiere und der Crew war zu keiner Zeit gefährdet", betonte Eurowings. Zuvor hatte RTL berichtet./rs/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 181,2 auf Tradegate (28. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um -1,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,43 %.
Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 143,25 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 282,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 298,00USD was eine Bandbreite von +46,21 %/+64,42 % bedeutet.
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