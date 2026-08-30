Das sagt Kovac zum Thema Transfers

Sportchef Lars Ricken erklärte ebenfalls, das man über das Thema sprechen werde. Mit Blick auf das Ende der Transferperiode am Dienstag sagte der 50-Jährige: "Zumindest haben wir uns die nächsten drei Tage nichts vorgenommen."

DORTMUND (dpa-AFX) - Sollten sich die Befürchtungen eines Kreuzbandrisses bei Offensivspieler Giannis Konstantelias bestätigen, würde Borussia Dortmund womöglich noch einmal kurzfristig auf dem Transfermarkt tätig werden. "Wir müssen uns Gedanken machen", sagte Trainer Niko Kovac dazu. "Wir müssen schon schauen, was wäre noch möglich. Ob wir was machen, wissen wir nicht. Aber zumindest werden wir überlegen. Das ist mal klar."

Erst Torschütze, dann ausgewechselt



Der BVB macht sich große Sorgen um Neuzugang Konstantelias. "Es sieht so aus, dass der Doktor das getestet hat und er hat kein gutes Gefühl", sagte Kovac nach dem 2:0 gegen den Hamburger SV zum Start in die Fußball-Bundesliga - und kündigte eine MRT-Untersuchung für diesen Sonntag an. "Wir haben diesen Sieg schon sehr teuer bezahlt, wenn es ein Kreuzbandriss sein sollte", sagte Kovac.

Konstantelias war beim Erfolg gegen den HSV in der zweiten Hälfte verletzungsbedingt ausgewechselt worden und hatte sich ans Knie gefasst. Zuvor hatte der 23 Jahre alte Grieche, der im Sommer von PAOK Saloniki zum BVB kam, stark gespielt und das zweite Dortmunder Tor erzielt./the/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,17 % und einem Kurs von 3,30 auf Tradegate (28. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +4,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,95 %. Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 364,31 Mio.. Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8700 %. Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +51,52 %/+51,52 % bedeutet.





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