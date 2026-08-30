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    Polens Regierungschef warnt vor Eskalation durch Russland

    Für Sie zusammengefasst
    • Tusk warnt vor einer Ausweitung des Ukrainekriegs
    • Russland könnte die Nato mit Provokationen testen
    • Polen rüstet sich wegen Moskaus Bedrohung
    Polens Regierungschef warnt vor Eskalation durch Russland
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WARSCHAU (dpa-AFX) - Polens Regierungschef Donald Tusk hat davor gewarnt, dass Russland den Krieg in der Ukraine ausweiten und die Nato provozieren könnte. "Wie ich bereits gewarnt habe, schreitet die Eskalation vonseiten Russlands voran", schrieb Tusk auf der Online-Plattform X nach einem Gespräch mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte. Die nächsten sechs Monate würden entscheidend sein. "Wir dürfen Provokationen Russlands gegenüber einem der Nato-Mitglieder nicht ausschließen."

    Am Mittwoch hatte eine Visite von CIA-Chef John Ratcliffe nach Moskau weltweit Spekulationen ausgelöst. In US-Medien hieß es, dass Ratcliffe Russland vor einer Attacke auf einen der Nato-Staaten gewarnt haben soll. Angesprochen auf die Berichte, dementierte der Kreml und wies mit dem Finger auf den Westen.

    Polen ist einer der wichtigsten politischen und militärischen Unterstützer der von Russland angegriffenen Ukraine. Das Land fühlt sich auch selbst von Moskau bedroht und rüstet massiv auf./dhe/DP/zb






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