🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsD-Wave Quantum AktievorwärtsNachrichten zu D-Wave Quantum

    Anleger fürchten weitere Verluste

    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    D-Wave Quantum bricht 10,4 Prozent ein: Im Forum herrscht Alarmstimmung

    Die D-Wave Quantum-Aktie brach in dieser Woche um 10,4 Prozent ein. Im wallstreetONLINE-Forum streiten Anleger darüber, ob der Absturz eine Chance eröffnet – oder erst der Anfang ist.

    Anleger fürchten weitere Verluste - D-Wave Quantum bricht 10,4 Prozent ein: Im Forum herrscht Alarmstimmung
    Foto: D-Wave Quantum Inc.

    Die Aktie von D-Wave Quantum stand in dieser Woche im Fokus der spekulativen Technologiewerte. Mit einer Wochenperformance von -10,4 Prozent, einem Spanne zwischen 17,30 Euro am Wochenhoch und 14,97 Euro am Wochentief sowie verhaltenem Handelsvolumen gegenüber dem Wochenschnitt rückte vor allem ein Thema in den Mittelpunkt der Diskussion: der überraschende Rücktritt des Finanzchefs und die daraus resultierende Vertrauenskrise.

    CFO-Rücktritt als Zündfunke der Verunsicherung

    Auslöser der intensiven Debatte war die Meldung, dass der langjährige Finanzvorstand John Markovich seinen Posten räumt und ein interner Manager übergangsweise übernimmt. In der offiziellen Mitteilung wird betont, der Schritt stehe nicht im Zusammenhang mit Differenzen über Rechnungslegung oder interne Kontrollen. In der Community wird diese Darstellung jedoch überwiegend mit Skepsis aufgenommen.

    Mehrfach wird die Ansicht geäußert, dass ein so kurzfristig kommunizierter Wechsel auf einer Schlüsselposition in einem verlustschreibenden Wachstumsunternehmen selten ein gutes Signal sei. Der Zeitpunkt kurz nach einem schwächer aufgenommenen Quartal mit verfehlten Analystenerwartungen bei Umsatz und Ergebnis verstärkt diese Wahrnehmung. Einige Stimmen interpretieren den Kursrutsch und das charttechnische Bild als Hinweis darauf, dass institutionelle Investoren Positionen abbauen könnten, auch wenn dies nicht belegt ist und als Spekulation zu werten bleibt.

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Die Aktie habe es zudem nicht geschafft, von der positiven Sektor-Stimmung rund um große Technologiewerte zu profitieren, heißt es in mehreren Beiträgen. Stattdessen wird der Kursverlauf mit dem eines „Pleitekandidaten“ verglichen, was die emotionale Zuspitzung der Diskussion verdeutlicht. Die offizielle Klarstellung des Unternehmens zum Grund des Rücktritts reicht vielen Marktbeobachtern im Forum nicht aus, um die entstandenen Zweifel zu zerstreuen.

    Zwischen Technologie-Phantasie und Bewertungszweifeln

    Trotz der dominierenden Skepsis bleibt die langfristige Perspektive des Quantencomputing-Sektors ein wichtiger Hoffnungsträger. Wiederholt wird darauf verwiesen, dass D-Wave im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern bereits reale Anwendungen bei Unternehmen vorweisen könne. Kooperationen mit Konzernen wie NTT werden als Beispiel dafür genannt, dass die Technologie über das Stadium reiner Zukunftsversprechen hinausgehe. In Verbindung mit optimistischen Analysteneinschätzungen, die teils deutliches Aufwärtspotenzial sehen, nährt dies die Erwartung, dass sich die aktuelle Schwächephase bei positiven Unternehmensnachrichten schnell in kräftige Gegenbewegungen verwandeln könnte.

    Dem steht jedoch eine ausgeprägte Bewertungsdiskussion gegenüber. Mehrere Nutzer verweisen auf sehr hohe Umsatzmultiplikatoren, die selbst nach der Korrektur als ambitioniert empfunden werden. Angesichts eines negativen KGV von -25,89 und einer Marktkapitalisierung von 5,42 Milliarden Euro wird die Diskrepanz zwischen aktuellem Geschäftsvolumen und Börsenwert kritisch hinterfragt. Für einige Marktteilnehmer fehlt auf diesem Niveau die „Phantasie“, um die Bewertung langfristig zu rechtfertigen, solange der Weg zur Profitabilität nicht klarer belegt ist.

    Hinzu kommt die ausgeprägte Volatilität der Aktie. Kurzfristig orientierte Trader sehen darin nach eigener Darstellung attraktive Chancen, während langfristig orientierte Anleger zunehmend Ermüdungserscheinungen zeigen. Die Diskussion um Stop-Loss-Strategien spiegelt diese Spaltung wider: Ein Teil der Community betont konsequentes Risikomanagement, andere warnen vor zu engen Absicherungen in einem stark schwankenden Wert, der intraday häufig Richtungswechsel zeigt.

    Technische Schlüsselmarken und Ausblick auf die kommende Woche

    Charttechnisch rückt nach dem Rutsch in dieser Woche die Unterstützungszone um das Wochentief bei 14,97 Euro in den Vordergrund. In den Beiträgen wird diese Region teils mit tieferen, vor allem in US-Dollar definierten Unterstützungen verknüpft, die als mögliche Zonen für eine technische Gegenreaktion gesehen werden. Ein nachhaltiger Bruch dieser Marke würde aus Sicht vieler Diskutanten das bärische Szenario untermauern und den Blick auf deutlich tiefere Kursregionen lenken, was jedoch klar als Spekulation der Community einzuordnen ist.

    Auf der Oberseite gilt das Wochenhoch bei 17,30 Euro als kurzfristiger Widerstand. Erst ein Rücklauf über diese Marke würde nach verbreiteter Einschätzung signalisieren, dass sich der Verkaufsdruck vorerst abschwächt. Fundamentale Impulse könnten in der kommenden Woche vor allem aus weiteren Klarstellungen zum Managementwechsel oder neuen Kunden- und Projektmeldungen kommen. Da das relative Handelsvolumen zuletzt leicht unter dem Wochenschnitt lag, könnte jede unerwartete Nachricht die Kursbewegungen zusätzlich verstärken.

    Damit bleibt D-Wave Quantum eine Aktie im Spannungsfeld zwischen hoher technologischer Erwartung und wachsender Skepsis gegenüber Management, Bewertung und Ergebnistrend. Die kommende Woche dürfte zeigen, ob sich im Bereich der aktuellen Unterstützung eine stabile Basis ausbildet oder ob die Vertrauenskrise die Kurse weiter in Richtung tieferer Zonen drückt.

    D-Wave Quantum Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -10,4 %
    Wochenhoch / Wochentief 17,30€ / 14,97€
    KGV (Vorjahr) -25,89
    Marktkapitalisierung 5,42 Mrd.EUR

    Stand: 30.08.2026, 11:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 17,30€ und das Wochentief bei 14,97€ die zunächst wichtigsten Marken.

    D-Wave Quantum

    -4,43 %
    -10,42 %
    -8,90 %
    -32,97 %
    +16,95 %
    +1.339,96 %
    +22,60 %
    ISIN:US26740W1099WKN:A3DSV9
    D-Wave Quantum direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Zur D-Wave Quantum Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde vollautomatisch erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Anleger fürchten weitere Verluste D-Wave Quantum bricht 10,4 Prozent ein: Im Forum herrscht Alarmstimmung Die D-Wave Quantum-Aktie brach in dieser Woche um 10,4 Prozent ein. Im wallstreetONLINE-Forum streiten Anleger darüber, ob der Absturz eine Chance eröffnet – oder erst der Anfang ist.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     