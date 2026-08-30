Dividende im Fokus: Diese Aktie überzeugt durch stetige Erhöhungen

Plains All American Pipeline gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +7,48 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +14,94 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 14,38 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Plains All American Pipeline investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +168,70 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Plains All American Pipeline verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +7,48 % Dividendenrendite bietet Plains All American Pipeline ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +14,94 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Plains All American Pipeline für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +7,48 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 14,38. Plains All American Pipeline weist eine Marktkapitalisierung von 15,57 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +7,48 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Plains All American Pipeline ist ein US-Midstream-Unternehmen mit Fokus auf Transport, Speicherung und Marketing von Rohöl und NGLs. Kernleistungen: Pipelines, Terminals, Logistik. Starke Position im Permian Basin, großer Anteil am nordamerikanischen Ölfluss. Wichtige Wettbewerber: Enterprise Products, Enbridge, Kinder Morgan, Energy Transfer. Vorteil: dichte Infrastruktur im Permian, langfristige Verträge, Skaleneffekte.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Plains All American Pipeline konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +14,94 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Plains All American Pipeline Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.08.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Plains All American Pipeline Aktie. Mit einer Performance von +1,23 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Beispielrechnung für 6.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 6.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +7,48 %, eine Investition von etwa 80.214€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 1,670000 +9,87 % +7,48 % 2025 1,520000 +19,69 % +8,25 % 2024 1,270000 +18,69 % +7,32 % 2023 1,070000 +28,53 % +7,66 % 2022 0,832500 0,00 % +7,49 %

Warum Plains All American Pipeline für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +7,48 %

Stetiges Dividendenwachstum: +14,94 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 14,38

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 13.369 € 3.000 € 40.107 € 6.000 € 80.214 € 12.000 € 160.428 €

Plains All American Pipeline Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,41 % 1 Monat +4,42 % 3 Monate +11,70 % 1 Jahr +45,05 %

Informationen zur Plains All American Pipeline Aktie

Es gibt 706 Mio. Plains All American Pipeline Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,57 Mrd. € wert.

Plains All American Pipeline Aktie jetzt kaufen?

Ob die Plains All American Pipeline Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Plains All American Pipeline Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.