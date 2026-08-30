Bayer/Studiendaten
Kerendia hilft bei hypertensiver Nephropathie
- Kerendia bremst Nierenschäden bei Bluthochdruck
- Finerenon senkt renales und kardiovaskuläres Risiko
- Für nicht-diabetische CKD gibt es keine Zulassung
BERLIN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das Herz- und Nierenmedikament Kerendia von Bayer kann auch Patienten mit hypertensiver Nephropathie helfen. Das ist eine Nierenschädigung, die durch chronischen Bluthochdruck entstehen kann. Eine Subgruppenanalyse der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie FIND-CKD zeigte nach Unternehmensangaben vom Sonntag, dass der Wirkstoff Finerenon des Medikamentes Kerendia zusätzlich zur Standardtherapie den Rückgang der Nierenfunktion bei Patienten mit hypertensiver Nephropathie im Vergleich zu einem Placebo verlangsamte.
Das teilte Bayer am Sonntag im Rahmen des Kongresses der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) in München mit. Im Vergleich zu einem Placebo sei auch das kombinierte renale und kardiovaskuläre Risiko reduziert worden. Für die betroffene Patientengruppe seien bislang nur wenige leitliniengerechte Therapieoptionen verfügbar.
Kerendia (teils auch als Firialta) wird in vielen Ländern bereits zur Behandlung der chronischen Nierenerkrankung (CKD) in Verbindung mit Typ-2-Diabetes (T2D) sowie gegen Herzinsuffizienz eingesetzt. Für die Behandlung der nicht-diabetischen CKD liegt derzeit keine Zulassung für Finerenon vor.
Das noch junge Medikament zählt zu den Treibern der Pharmasparte. Allein im ersten Halbjahr 2026 wuchsen die Erlöse mit Krendia im Jahresvergleich um 75 Prozent auf 603 Millionen Euro./mis/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 48,76 auf Tradegate (28. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +0,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,97 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 47,90 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.
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06.08.2026 / 20:24 Uhr
DOW JONES--Bayer hat nun den genauen Termin für die verschobene gerichtliche Anhörung zur endgültigen Genehmigung des milliardenschweren Sammelvergleichs im Rechtsstreit um die mutmaßlich krebserregende Wirkung des Unkrautvernichters Roundup genannt. Das neue Datum für die Anhörung ist der 14. September 2026, wie Bayer am Donnerstagabend mitteilte. Die Verschiebung war bekannt, allerdings das konkrete Datum noch nicht. Zuvor hieß es, die Anhörung werde auf den 10. September oder auf einen späteren Termin verlegt.
Die US-Tochter Monsanto und die Anwälte der Klägerseite hatten vorher beim zuständigen Gericht in Missouri gemeinsam beantragt, die bislang für den 19. August geplante gerichtliche Anhörung zu verlegen. "Die Entscheidung des Gerichts ist positiv, weil dadurch die Parteien und der Verwalter des Programms rund drei Wochen mehr Zeit haben, Widerrufsanträge zu sogenannten Opt?outs zu bearbeiten, die nach der Entscheidung des Supreme Court beim Verwalter eingegangen sind. Auch die Frage der Gültigkeit einiger Opt?outs kann so im Vorfeld geklärt werden", erklärte Bayer.
Im Februar hatte sich Bayer mit den großen Klägerkanzleien auf einen Sammelvergleich über 7,25 Milliarden US-Dollar geeinigt, der von dem Gericht in St. Louis auch bereits vorläufig gebilligt wurde. Nun steht die endgültige Genehmigung noch aus, damit der Vergleich auch umgesetzt werden kann. Die Frist für einen Opt-out aus dieser Vereinbarung ist unterdessen abgelaufen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/cbr
(END) Dow Jones Newswires
August 06, 2026 14:23 ET (18:23 GMT)
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