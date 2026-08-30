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    Bayer/Studiendaten

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    Kerendia hilft bei hypertensiver Nephropathie

    Für Sie zusammengefasst
    • Kerendia bremst Nierenschäden bei Bluthochdruck
    • Finerenon senkt renales und kardiovaskuläres Risiko
    • Für nicht-diabetische CKD gibt es keine Zulassung
    Bayer/Studiendaten - Kerendia hilft bei hypertensiver Nephropathie
    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    BERLIN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das Herz- und Nierenmedikament Kerendia von Bayer kann auch Patienten mit hypertensiver Nephropathie helfen. Das ist eine Nierenschädigung, die durch chronischen Bluthochdruck entstehen kann. Eine Subgruppenanalyse der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie FIND-CKD zeigte nach Unternehmensangaben vom Sonntag, dass der Wirkstoff Finerenon des Medikamentes Kerendia zusätzlich zur Standardtherapie den Rückgang der Nierenfunktion bei Patienten mit hypertensiver Nephropathie im Vergleich zu einem Placebo verlangsamte.

    Das teilte Bayer am Sonntag im Rahmen des Kongresses der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) in München mit. Im Vergleich zu einem Placebo sei auch das kombinierte renale und kardiovaskuläre Risiko reduziert worden. Für die betroffene Patientengruppe seien bislang nur wenige leitliniengerechte Therapieoptionen verfügbar.

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    Kerendia (teils auch als Firialta) wird in vielen Ländern bereits zur Behandlung der chronischen Nierenerkrankung (CKD) in Verbindung mit Typ-2-Diabetes (T2D) sowie gegen Herzinsuffizienz eingesetzt. Für die Behandlung der nicht-diabetischen CKD liegt derzeit keine Zulassung für Finerenon vor.

    Das noch junge Medikament zählt zu den Treibern der Pharmasparte. Allein im ersten Halbjahr 2026 wuchsen die Erlöse mit Krendia im Jahresvergleich um 75 Prozent auf 603 Millionen Euro./mis/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 48,76 auf Tradegate (28. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +0,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,97 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 47,90 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,40EUR. Von den letzten 5 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -5,66 %/+29,20 % bedeutet.





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