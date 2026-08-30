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    Top-Artikel der Kalenderwoche 35/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Top-Artikel der Kalenderwoche 35/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

    BYDs Zahlen sind da – und zwei davon verderben die Party


    Nach fünf Quartalen wächst der Gewinn bei BYD wieder. Doch Umsatz und Profit verpassen die Erwartungen – und die Rettung kommt inzwischen vor allem aus dem Ausland.

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    96 Milliarden US-Dollar Umsatz: Nvidia knackt erneut Rekorde


    Nvidia hat die Erwartungen der Wall Street im zweiten Quartal klar übertroffen und liefert zudem einen starken Ausblick. Trotzdem reagierten Anleger nachbörslich mit Verkäufen auf die Rekordzahlen des Chipkonzerns.

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    Deutz: Kartellamt gibt grünes Licht für Milliarden-Übernahme


    Deutz baut sein Rüstungsgeschäft massiv aus: Nach grünem Licht vom Kartellamt für die 1,6-Milliarden-Übernahme des Rüstungszulieferers FFG springt die Aktie auf ein neues Dreimonatshoch.

    UBS kappt SAP-Kaufempfehlung: Nur 17 von 200 KI-Agenten geliefert


    Die Analysten der UBS stufen SAP von Kaufen auf Neutral zurück, heben das Kursziel zugleich auf 201 Euro an. Grund ist die schleppende Auslieferung neuer KI-Agenten, die das Cloud-Wachstum bremsen dürfte.

    Tom Lee: Nvidia ist einfach eine günstige Aktie


    Fundstrat-Chefstratege Tom Lee bleibt für Nvidia bullisch und argumentiert, dass der KI-Chipdesigner trotz seiner starken Rallye und des massiven Gewinnanstiegs weiterhin günstig bewertet sei.

    SpaceX: Analyst sieht enormes Kurspotenzial durch Starship-Pläne


    SpaceX treibt sein Starship-Projekt mit einem neuen Weltraumbahnhof voran. Morgan Stanley sieht darin enormes Wachstumspotenzial und bleibt bullish für die Aktie.

    Wird Nvidia den größten Umsatzsprung aller Zeiten hinlegen?


    Nvidia könnte laut Jefferies vor dem größten Umsatzsprung seiner Geschichte stehen. Starke KI-Nachfrage und Vera Rubin treiben die Erwartungen.

    Bitcoin vor 6,4-Milliarden-Dollar-Termin – drohen jetzt Kurssprünge?


    Am Freitag verfallen Bitcoin-Optionen im Wert von 6,4 Milliarden US-Dollar. Nach dem rasanten Anstieg könnte der Termin für zusätzliche Bewegung sorgen.

    Nvidias nächster Milliarden-Hebel: Jetzt geht es um Strom statt Chips


    Nvidia will mit einer Beteiligung an Cloverleaf frühzeitig Strom und Rechenzentrumskapazitäten für den rasant wachsenden KI-Boom sichern.

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