Top-Artikel der Kalenderwoche 35/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Nach fünf Quartalen wächst der Gewinn bei BYD wieder. Doch Umsatz und Profit verpassen die Erwartungen – und die Rettung kommt inzwischen vor allem aus dem Ausland.

Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu United Internet AG!

Nvidia hat die Erwartungen der Wall Street im zweiten Quartal klar übertroffen und liefert zudem einen starken Ausblick. Trotzdem reagierten Anleger nachbörslich mit Verkäufen auf die Rekordzahlen des Chipkonzerns.

wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Nvidia-Aktie im Wert von 50 Euro!



Deutz baut sein Rüstungsgeschäft massiv aus: Nach grünem Licht vom Kartellamt für die 1,6-Milliarden-Übernahme des Rüstungszulieferers FFG springt die Aktie auf ein neues Dreimonatshoch.

Die Analysten der UBS stufen SAP von Kaufen auf Neutral zurück, heben das Kursziel zugleich auf 201 Euro an. Grund ist die schleppende Auslieferung neuer KI-Agenten, die das Cloud-Wachstum bremsen dürfte.

Fundstrat-Chefstratege Tom Lee bleibt für Nvidia bullisch und argumentiert, dass der KI-Chipdesigner trotz seiner starken Rallye und des massiven Gewinnanstiegs weiterhin günstig bewertet sei.

SpaceX treibt sein Starship-Projekt mit einem neuen Weltraumbahnhof voran. Morgan Stanley sieht darin enormes Wachstumspotenzial und bleibt bullish für die Aktie.

Nvidia könnte laut Jefferies vor dem größten Umsatzsprung seiner Geschichte stehen. Starke KI-Nachfrage und Vera Rubin treiben die Erwartungen.

Am Freitag verfallen Bitcoin-Optionen im Wert von 6,4 Milliarden US-Dollar. Nach dem rasanten Anstieg könnte der Termin für zusätzliche Bewegung sorgen.

Nvidia will mit einer Beteiligung an Cloverleaf frühzeitig Strom und Rechenzentrumskapazitäten für den rasant wachsenden KI-Boom sichern.