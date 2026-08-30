Bahn steckt Millionen in saubere Züge und Bahnhöfe

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn will laut einem Pressebericht bis 2030 zusätzlich 210 Millionen Euro in sauberere Bahnhöfe und Züge sowie mehr Sicherheit investieren. Das berichtet die "Bild" unter Berufung auf Bahnchefin Evelyn Palla. Ein zunächst als Sofortprogramm gestartetes Maßnahmenpaket soll demnach dauerhaft fortgeführt werden.

"Sauberere Züge und Bahnhöfe, mehr Sicherheit und mehr Komfort sollen nicht die Ausnahme sein, sondern unser neuer Standard", sagte Palla der Zeitung. Noch laufe nicht alles so, wie es solle. "Aber wir stehen zu unserem Versprechen: Die Bahn muss jeden Tag ein Stück besser werden."