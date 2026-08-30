🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Bild'

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bahn steckt Millionen in saubere Züge und Bahnhöfe

    Für Sie zusammengefasst
    • Bahn investiert bis 2030 weitere 210 Millionen Euro
    • Sauberkeit und Sicherheit werden dauerhaft verbessert
    • ICE-Züge werden zusätzlich von Hand gereinigt
    'Bild' - Bahn steckt Millionen in saubere Züge und Bahnhöfe
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn will laut einem Pressebericht bis 2030 zusätzlich 210 Millionen Euro in sauberere Bahnhöfe und Züge sowie mehr Sicherheit investieren. Das berichtet die "Bild" unter Berufung auf Bahnchefin Evelyn Palla. Ein zunächst als Sofortprogramm gestartetes Maßnahmenpaket soll demnach dauerhaft fortgeführt werden.

    "Sauberere Züge und Bahnhöfe, mehr Sicherheit und mehr Komfort sollen nicht die Ausnahme sein, sondern unser neuer Standard", sagte Palla der Zeitung. Noch laufe nicht alles so, wie es solle. "Aber wir stehen zu unserem Versprechen: Die Bahn muss jeden Tag ein Stück besser werden."

    Den Angaben zufolge wurden im Zuge der bisherigen Programme eine Bodenfläche in der Größe von 200 Fußballfeldern gereinigt und Graffiti auf einer Fläche von 17.000 Quadratmetern entfernt. 44 mobile Handwerkerteams sollen Schäden an Bahnhöfen beheben. Zudem seien täglich 220 Beschäftigte für zusätzliche Reinigungsarbeiten unterwegs - doppelt so viele wie zuvor.

    ICE-Züge sollen neben der üblichen Reinigung in Waschstraßen auch per Hand gesäubert werden. "Der Schmutz muss weg. Deshalb greifen unsere Teams selbst zur Bürste. Sie schrubben, bis der ICE glänzt. Unsere Fahrgäste sollen schon beim Einfahren des Zuges sehen: Die Bahn kümmert sich um Qualität bis ins letzte Detail", sagte Palla./dmo/DP/stw







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    'Bild' Bahn steckt Millionen in saubere Züge und Bahnhöfe Die Deutsche Bahn will laut einem Pressebericht bis 2030 zusätzlich 210 Millionen Euro in sauberere Bahnhöfe und Züge sowie mehr Sicherheit investieren. Das berichtet die "Bild" unter Berufung auf Bahnchefin Evelyn Palla. Ein zunächst als …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     