Warum ein Pflegebett von Magdeburg bis Berlin geschoben wird

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Als Protest gegen die geplante Pflegereform wollen Beschäftigte aus der Altenpflege ein Pflegebett von Magdeburg bis nach Berlin schieben. Start war am Sonntag in Magdeburg. Die Tour über 204 Kilometer soll am 7. September um 16.00 Uhr vor dem Reichstagsgebäude enden, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte. Die Forderungen sollen dort an Bundestagsabgeordnete übergeben werden.

"Wir machen Druck, damit Menschen bei Pflegebedürftigkeit gut abgesichert sind und wir Beschäftigte in der Altenpflege zu guten Bedingungen arbeiten können", sagte Mitinitiator Hans-Jürgen Schneider. "Dafür ist uns kein Weg zu weit."