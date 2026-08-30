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    Merz

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    Rüstung 'sehr viel kosteneffizienter' machen

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz fordert kosteneffizientere Rüstungsprojekte
    • Kanzler verteidigt deutlich höhere Rüstungsausgaben
    • Ukraine zeigt günstigere Wege bei moderner Rüstung
    Merz - Rüstung 'sehr viel kosteneffizienter' machen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will Rüstungsprojekte zur Modernisierung der Bundeswehr "sehr viel kosteneffizienter" machen. Zugleich verteidigte der Kanzler im ARD-Sommerinterview aber die geplante erhebliche Steigerung der Rüstungsausgaben. Er war darauf angesprochen worden, dass in der Rüstungsindustrie "Goldgräberstimmung, Champagnerlaune" herrsche.

    "Das ist eine Diskussion, die ich natürlich sehe. Wir haben deswegen auch mit dem Verteidigungsminister verabredet, dass wir jetzt noch einmal die gesamten Beschaffungsverfahren und die Beschaffungsvorhaben überprüfen", sagte Merz.

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    Ziel sei eine moderne Bundeswehr. "Wir wollen nicht auf alte Waffensysteme zurückgreifen. Wir sehen, dass sich die technologische Entwicklung in rasantem Tempo zeigt, auch in der Verteidigungsindustrie", sagte Merz.

    Ukraine zeigt, wie man es viel preisgünstiger machen kann

    An Universitäten und Forschungseinrichtungen entstünden viele neue Ideen, und es gebe eine große Zahl von Unternehmensgründern. "Das muss überhaupt nicht so teuer sein. Die Ukraine zeigt uns im Übrigen, wie man es sehr viel preisgünstiger machen kann", sagte Merz. Es gebe bereits Kooperationen mit dem Land und die Möglichkeit, gemeinsame Rüstungsunternehmen zu schaffen.

    Der Kanzler war darauf angesprochen worden, dass die Bundesregierung in diesem Jahr Ausgaben von 82 Milliarden Euro, im kommenden Jahr dann 109 Milliarden Euro für den Wehretat plane. 2028 seien es 153 Milliarden, und im Jahr der nächsten Bundestagswahl 162 Milliarden Euro.

    "Wir müssen die Defizite der letzten 15 Jahre korrigieren. Die Bundeswehr ist nicht da, wo sie sein müsste. Wir müssen uns verteidigen können in Deutschland", sagte Merz. "Was nützt uns das schönste Elterngeld, wenn wir unsere Freiheit verlieren und der Frieden in Europa gefährdet ist?"/cn/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 202,8 auf Tradegate (28. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um -2,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 5,73 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 102,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der TKMS Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von -15,74 %/+38,58 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die deutliche Korrektur der Rheinmetall-Aktie vom Hoch um 2.008 Euro auf etwa 1.116–1.173 Euro und die mögliche Bodenbildung. Beobachtet werden die Unterstützung bei 940–970 Euro sowie der Widerstand bei 1.200–1.230 Euro. Niedrige Handelsumsätze, hohe Bewertung und bereits eingepreiste Wachstumserwartungen bremsen. Neue Aufträge und Investitionen in Litauen sowie Nordhessen gelten als Kursimpulse.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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