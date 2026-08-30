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    Bitcoin – wie weit trägt das Momentum?

    Der Kryptomarkt meldet sich mit dynamischer Stärke zurück: Bitcoin steuert zielstrebig auf die 80.000 USD zu. Neben einem massiven Short-Squeeze treiben vor allem makroökonomische Faktoren die aktuelle Rallye an. Nicolas bespricht es hier bei Instagram – dort gibt es tägliche Marktupdates… 

    Die Treiber der aktuellen Rallye:

    • 2 Milliarden Dollar liquidiert: Der Kurssprung löste einen Kaskadeneffekt aus. Händler, die auf fallende Kurse wetteten, mussten ihre Positionen durch Käufe schlagartig schließen.

    • Flucht aus US-Staatsanleihen: Zunehmende Eingriffe und Unsicherheiten am US-Schuldenmarkt lassen das Vertrauen bröckeln. Kapital fließt vermehrt in knappe Sachwerte wie Gold und Bitcoin.

    Ausblick: Kursziel 100.000 USD

    Nach dem Durchbrechen der Widerstände bleibt das Marktsentiment klar bullisch. Bleibt der Druck auf das traditionelle Finanzsystem bestehen, gilt das Erreichen der psychologisch wichtigen 100.000-Dollar-Marke für viele Analysten als realistischer nächster Meilenstein. Kurzfristige Volatilität bleibt jedoch eingeplant. Wir sind mit dem Bull WKN CMC0DF von CMC Zertifikate investiert… 






    Autor
    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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