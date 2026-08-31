2G Energy als KI-Profiteur? Über Datacenter, Gigawatt-Pipeline und die Milliarde

In Folge 74 von Glaser & Spang sprechen wir mit 2G Energy CEO Pablo Hofelich und CFO Friedrich Pehle über eine der derzeit spannendsten Entwicklungen im Energiemarkt: den enorm steigenden Strombedarf von Datacentern durch Künstliche Intelligenz (KI) – und die Chancen, die daraus für 2G Energy entstehen.

Der globale Ausbau der KI-Infrastruktur führt zu einem gewaltigen Bedarf an zusätzlicher Erzeugungsleistung. Besonders in den USA werden fehlende Netzkapazitäten und lange Anschlusszeiten zunehmend zum Engpass für neue Datacenter. Dezentrale und teilweise netzunabhängige Energieversorgung rückt deshalb immer stärker in den Fokus.

2G Energy hat bereits vier große Datacenter-Projekte in den USA gewonnen. Weitere Reservierungen und unterschriebene Verträge liegen laut Vorstand in einer ähnlichen Größenordnung – die darüber hinausgehende Pipeline umfasst sogar mehrere Gigawatt.

Mit Pablo Hofelich und Friedrich Pehle sprechen wir ausführlich darüber, wie 2G in diesen Markt gekommen ist, welche Kunden adressiert werden und warum Gasmotoren für Datacenter interessant sind. Wir diskutieren den Wettbewerb mit INNIO, Caterpillar, Turbinen und Brennstoffzellen, die Skalierung der Produktionskapazitäten sowie mögliche Engpässe in der Lieferkette.

Darüber hinaus geht es um Margen, Cashflow und das langfristig attraktive Servicegeschäft. Und natürlich um die entscheidende Frage: Wie groß kann 2G Energy durch den KI- und Datacenter-Boom tatsächlich werden – und wann könnte die Umsatzmilliarde fallen?

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