3 Key Takeaways aus unserer August-Webkonferenz

Am 10. August fand unsere monatliche Webkonferenz zum Tigris Small & Micro Cap Growth Fund statt. Für alle, die nicht dabei sein konnten, haben wir die drei wichtigsten Takeaways zusammengefasst:

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Der Fonds verlor im Juli rund 5%. Der Hauptgrund: Halbleiter-, KI- und Datacenter-Aktien erlebten eine deutliche Korrektur, während IT- und Software-Aktien sich nach den schwachen Vormonaten zwar erholten, diesen Rückgang aber nicht kompensieren konnten. Der IT-Anteil belastet die YTD-Performance weiterhin mit 3,57% – von 10 Werten liefern lediglich 3 einen positiven Beitrag. Die Top-10-Positionen steuerten in Summe -2,50% zum Monatsergebnis bei, überwiegend durch Konsolidierungseffekte und nicht durch operative Verschlechterungen.



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? Kauf: Elmos Semiconductor ist nach dem deutlichen Kursrückgang von den Hochs über 200€ auf rund 146€ wieder neu im Fonds. Das operative Geschäft entwickelt sich weiterhin positiv, mögliche Chip-Preiserhöhungen in HJ2 2026 und 2027 sowie humanoide Roboter als Wachstumsoption bis 2030 machen die Investitionsthese attraktiv.



Zudem haben wir uns im Juli von 4 Positionen getrennt und die Liquidität in attraktivere Investments umgeschichtet. Der innere Wert pro Anteil ist dadurch erneut auf einen neuen Höchstwert gestiegen und liegt per 31.07.2026 84,8% über dem aktuellen NAV.



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Mit Daniel Schmid haben wir einen erfahrenen Halbleiter-Experten für das Advisory Board gewonnen. Angesichts unserer wachsenden Positionen in diesem Bereich – Elmos, Nynomic, Schmid Group, SUSS MicroTec – ist seine Expertise zu Halbleiter- und KI-Themen eine wertvolle Ergänzung für unsere Investitionsarbeit.



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Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketing-Anzeige.

Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Unsere Tätigkeit bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

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Diese Marketingmitteilung unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben.

Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München