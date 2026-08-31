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    Rüstungsboom trifft Stahl-Revolution – Zeitenwende bei Salzgitter, Strategic Resources und SSAB

    Europa rüstet auf. Dafür braucht der Kontinent vor allem Stahl. Panzer, Fregatten und U-Boote verschlingen Materialmengen, die bestehende Werke an ihre Grenzen bringen. Gleichzeitig vollzieht sich eine leisere, aber ebenso folgenreiche Umwälzung: …

    Rüstungsboom trifft Stahl-Revolution – Zeitenwende bei Salzgitter, Strategic Resources und SSAB
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Europa rüstet auf. Dafür braucht der Kontinent vor allem Stahl. Panzer, Fregatten und U-Boote verschlingen Materialmengen, die bestehende Werke an ihre Grenzen bringen. Gleichzeitig vollzieht sich eine leisere, aber ebenso folgenreiche Umwälzung: die Umstellung der Stahlproduktion auf klimafreundlichere Verfahren. Wer die Rohstoffketten dahinter kontrolliert, sitzt am Hebel einer Story, die der Markt noch nicht eingepreist hat. Hier hält Strategic Resources, ein noch weitgehend unentdeckter Nebenwert, alle Fäden in der Hand. Die Kanadier liefern genau das, was deutsche Branchenschwergewichte wie Salzgitter händeringend suchen. Der schwedische Panzerstahl-Monopolist SSAB hat seine Fühler bereits ausgestreckt.

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