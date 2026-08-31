Rüstungsboom trifft Stahl-Revolution – Zeitenwende bei Salzgitter, Strategic Resources und SSAB Europa rüstet auf. Dafür braucht der Kontinent vor allem Stahl. Panzer, Fregatten und U-Boote verschlingen Materialmengen, die bestehende Werke an ihre Grenzen bringen. Gleichzeitig vollzieht sich eine leisere, aber ebenso folgenreiche Umwälzung: …



