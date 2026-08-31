Besser als Siemens Energy? Diese Aktien profitieren vom US-Geschäft! 2G Energy, Tonies und Zefiro Methane mit über 200 % Kurschance! Mehr als 1.000 %. Das ist die Performance der Aktie von Siemens Energy seit Anfang 2024. Für die sagenhafte Entwicklung sorgte der KI-Boom mit seinem Energiehunger. Doch inzwischen ist das Unternehmen alles andere als günstig. Wir stellen drei …



