Chancen und Kontraste am Markt: Novo Nordisk mit Abnehmpille, ASIC-Sorgen bei DroneShield, Power Metallic Mines mit Ausbruchsmöglichkeit Der dänische Pharmagigant Novo Nordisk musste im erbitterten Wettlauf um die lukrative Abnehmspritze einen empfindlichen Dämpfer hinnehmen, aber jetzt kommt die Abnehmpille als Wunderwaffe. Gleichzeitig kämpft der australische Drohnenspezialist …



