Schock bei BioNTech! Insiderkauf bei Nordex! Chance bei dynaCERT!
Wird dynaCERT die Comeback-Story des Jahres? Die Analysten von GBC Research trauen der Cleantechaktie jedenfalls einen Anstieg auf 0,48 EUR zu. Derzeit notiert die Aktie bei 0,06 EUR. Das deutsche Management arbeitet mit Hochdruck am Comeback des …
Foto: esg-aktien.de
Wird dynaCERT die Comeback-Story des Jahres? Die Analysten von GBC Research trauen der Cleantechaktie jedenfalls einen Anstieg auf 0,48 EUR zu. Derzeit notiert die Aktie bei 0,06 EUR. Das deutsche Management arbeitet mit Hochdruck am Comeback des Unternehmens. Insbesondere in Vietnam und Mexiko hat man zuletzt Erfolge bei der Kommerzialisierung gefeiert. In den kommenden Monaten sollte es weitere positive News geben. BioNTech hat mit der Meldung am Freitag seine Aktionäre hingegen geschockt. Die Phase-2-Studie mit dem Krebsimmuntherapie-Kandidaten bei Darmkrebs wird abgebrochen. Geht damit das mRNA-Rennen gegen Moderna verloren? An Dynamik verloren hat zuletzt die Aktie von Nordex. Seit Februar geht es seitwärts. Doch jetzt sorgt ein Insiderkauf für Aufsehen. Doch nicht alle Analysten teilen den Optimismus.
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