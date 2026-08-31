Schock bei BioNTech! Insiderkauf bei Nordex! Chance bei dynaCERT! Wird dynaCERT die Comeback-Story des Jahres? Die Analysten von GBC Research trauen der Cleantechaktie jedenfalls einen Anstieg auf 0,48 EUR zu. Derzeit notiert die Aktie bei 0,06 EUR. Das deutsche Management arbeitet mit Hochdruck am Comeback des …



