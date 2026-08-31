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    Außenminister Wadephul reist nach Tunesien und Algerien

    Für Sie zusammengefasst
    • Wadephul reist wegen regionaler Krisen nach Tunis
    • Gespräche mit Ministern und Wirtschaftsvertretern
    • Erneuerbare Energien und regionale Fragen im Fokus
    Außenminister Wadephul reist nach Tunesien und Algerien
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul reist an diesem Montag vor dem Hintergrund der Krisen im Nahen Osten und in der Sahelregion nach Tunesien und Algerien. In der tunesischen Hauptstadt Tunis will der CDU-Politiker unter anderem seinen Kollegen Mohamed Nafti treffen. Geplant sind auch Gespräche mit Wirtschaftsvertretern und ein Besuch bei einem Startup-Unternehmen. Wadephul wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet.

    Noch am Nachmittag will der Minister nach Algerien weiterreisen. Dort sind Treffen mit Außenminister Ahmed Attaf und mit Wirtschaftsvertretern geplant. Wadephul soll auch von Präsident Abdelmadjid Tebboune empfangen werden.

    Ein Sprecher des Außenministeriums hatte gesagt, Tunesien und Algerien seien für Deutschland und Europa wichtige Partner, die auch als Bindeglied zwischen dem europäischen und dem afrikanischen Kontinent fungierten. Ein besonderer Schwerpunkt liege in beiden Ländern auf dem Thema Wirtschaft. Es gebe ein großes Potenzial, die Zusammenarbeit vor allem im Bereich der erneuerbaren Energien zu verstärken. Auch regionale Fragen wie die Lage im Nahen Osten sowie in der Sahelregion sollten in Tunis und Algier besprochen werden./bk/DP/stw







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