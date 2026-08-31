Revolutionsgarden drohen nach US-Angriff mit Vergeltung

Wieso sollte der Ölpreis raufgehen? Ich sehe das gerade eher so:





Der Ölpreis und die Situation um Hormuz haben ein neues Gleichgewicht bei höherem Niveau erreicht. Beim aktuellen Preisniveau geht die Ölnachfrage zurück. Gleichzeitig lotsen die USA mittlerweile ienen Teil des Supplies durch die Oman-Route und ein Teil fließt über Alternativrouten. Bleibt der Preis längerfristig auf dem jetzigen Niveau oder darüber, werden Alternativrouten sowie der Nachfragerückgang weiter an Bedeutung gewinnen.





Trumps Intervention im Iran hat dazu geführt, dass der Ölpreis etwa 50% höher steht, wie es ohne diese der Fall wäre. Leiden dürfen die Bevölkerungen weltweit aufgrund des neuen Inflationsschubs, gerade auch der gemeine US-Amerikaner.

Gelohnt für Trump hat es sich trotzdem. Die Epstein-Files sind kaum noch ein Thema. Sein Umfeld konnte wieder hunderte Milliionen durch Insidertrades einsammeln und zumindest seine Wahlkampfunterstützer aus der US-Ölindustrie bekommen das Grinsen wohl kaum noch aus dem Gesicht.