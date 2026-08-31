Serie von Betriebstreffen zu Krise bei VW endet

Moin zusammen,





mir scheint die weit verbreitete Untergangsstimmung hier hinsichtlich des VW-Konzerns teilweise auf viel zu verengten subjektiven Wahrnehmungen zu beruhen.





Diese krasse Unterbewertung der letzten beiden Wochen hat mich jedenfalls zu kräftigen Nachkäufen veranlasst.

Ich warte nicht auf einen Kurs von 69 Euro und erwarte ihn auch nicht. Bis zum nächsten Frühjahr rechne ich eher mit Kursen zwischen 90 und 100 Euro.





Bin auch der Meinung, dass die spezielle Beteiligung des Landes Niedersachsen nicht mehr zeitgemäß ist und deren Abschaffung erheblich zur Problemlösung beitragen könnte.

Ebenso sind die Löhne insbesondere im Verhältnis zur völlig unzureichenden Arbeitszeit und der Einfluß der Gewerkschaften m. E. viel zu hoch.

Diese traumhaften Bedingungen stammen noch aus Zeiten, in denen das Chinageschäft für die Erzielung ausreichender Gewinne genügte und man diese zum Teil an die Belegschaft hier in D weitergegeben hat.

Hier müsste doch langsam auch die Arbeitnehmerseite einmal erkennen, dass diese Zeiten endgültig vorbei sind.

Einen guten Ansatz kann ich bei Herrn Blume erkennen. Nämlich die deutlichen Kürzungen beim Management - das dürfte sowohl die Anzahl dieser Leute als auch deren spezifische Kosten betreffen.

Schließlich ist sicher auch die deutsche Bürokratie ein nicht unbedeutendes Hindernis für eine erfolgreiche weitere Entwicklung.





Eine Rücknahme der Verabschiedung vom Verbrenner sowie der CO2-Grenzwerte könnte m. E. allenfalls eine kurzfriste Scheinhoffnung schüren. Langfristig führt auch für die Verbraucher aus wirtschaftlichen Gründen kein Weg an der Elektromobilität vorbei. Ansätze dazu sind schon jetzt deutlich zu beobachten. Mein Elektrofahrzeug kostet mich im Unterhalt sehr deutlich weniger als halb so viel wie der vorherige Verbrenner.





Was jedoch in den Diskussionen um die VW Aktie gar nicht beachtet wird, ist die Tatsache, daß der VW Konzern nur ca. 20% seiner weltweiten Fahrzeugproduktion hier in Deutschland betreibt.

Gruß und schönen Sonntag

Aktienkater







