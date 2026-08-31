Serie von Betriebstreffen zu Krise bei VW endet
- Letzte Betriebsversammlung bei Volkswagen in Hannover
- VW berät über Kosten und Wettbewerbsfähigkeit
- Aufsichtsrat berät diese Woche über den Sparkurs
BERLIN (dpa-AFX) - Bei Volkswagen endet mit der Betriebsversammlung am Montag (9.30 Uhr) im Werk in Hannover eine Serie von außerordentlichen Treffen zwischen Vorstand und Belegschaft. Es ist die neunte und letzte Zusammenkunft dieser Art vor möglichen neuen Beschlüssen.
Es ging und geht um nicht weniger als die Zukunft des Konzerns, zu dem auch Porsche und Audi gehören - VW ist einer der größten Arbeitgeber in Deutschland. Die Führung will die Kosten senken und die Wettbewerbsfähigkeit verbessern, Belegschaft, Gewerkschaften und Politik bangen um Arbeitsplätze und Standorte.
Schon in dieser Woche könnte der Sparkurs bei einer Aufsichtsratssitzung konkreter werden. Nach Medienberichten tritt das Kontrollgremium an diesem Freitag zusammen./dmo/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 77,39 auf Lang & Schwarz (30. August 2026, 18:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +3,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 15,93 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 121,00EUR was eine Bandbreite von +3,49 %/+56,53 % bedeutet.
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Moin zusammen,
Sterben will eh niemand freiwillig. Russen sterben scheinbar gewollt für Geld in einem fremden Land.
Solange es solche Menschen gibt die gewollt für Geld in fremde Länder einfallen, muss es eben auch Schutzmechanismen und die dafür nötige Ausrüstung geben.
Des Weiteren gibt es eine Bundeswehr die auch deinen Hintern gegen Eindringlinge verteidigen würde, sofern du überhaupt in Deutschland lebst.
Porsche verkauft MHP an Tata. Im ganzen Konzern wird jetzt offenbar alles was nichts mit Autos zu tun hat verkauft um die Restrukturierungen zu bezahlen. Die feinen Consultants aus Ludwigsburg berichten dann nach Indien. Das haben die frueher bestimmt nicht fuer moeglich gehalten. So kann's kommen.