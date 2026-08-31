🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBirkenstock Holding AktievorwärtsNachrichten zu Birkenstock Holding
    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Klassische Sandalen bei Kunden nicht mehr so gefragt

    Für Sie zusammengefasst
    • Klassische Sandalen verlieren deutlich an Nachfrage
    • Sneaker profitieren vom Wandel zu bequemeren Schuhen
    • Schuhmarkt insgesamt bleibt auch 2026 unter Druck
    Klassische Sandalen bei Kunden nicht mehr so gefragt
    Foto: OceanProd - stock.adobe.com

    KÖLN (dpa-AFX) - Die Menschen in Deutschland geben weniger Geld für Schuhe aus. Vor allem klassische Sandalen verlieren überdurchschnittlich stark an Nachfrage. Das geht aus dem neuen "Branchenbericht Schuhe" des Handelsforschungsinstituts IFH Köln und der BBE Handelsberatung hervor.

    Auch im Sommer seien Sneaker bequemer als Sandalen, sagt IFH-Marktexperte Hansjürgen Heinick. "Früher wechselte man den schicken Büroschuh einfach gegen die Sandale. Jetzt wird der Sneaker oft durchgetragen." Die Notwendigkeit des Wechsels sei nicht so groß - und offenbar auch nicht die Lust. Wer Sneaker habe, brauche weniger oder keine Sandalen.

    Verbraucher gaben im vergangenen Jahr demnach nur 548 Millionen Euro für klassische Sandalen aus, 2019 waren es noch 621 Millionen Euro. Damit sank der Umsatz um knapp 12 Prozent - und damit deutlich stärker als im Schuhmarkt insgesamt (minus 5,5 Prozent).

    Betroffen sind laut Heinick Sandalen für Damen, Herren und Kinder. In den Zahlen enthalten sind sowohl Ledersandalen als auch solche mit rekonstruiertem Leder - unabhängig davon, ob die Sohle aus Kunststoff, Kautschuk oder Leder besteht. Kunststoffsandalen wie Flip-Flops werden separat erfasst.

    Umsätze sinken weiter

    Der Schuhmarkt wird laut IFH von mehreren Trends beeinflusst. Es gibt weniger Schuhe pro Haushalt, Verbraucher setzen zudem stärker auf bequemere Modelle und einen lässig-eleganteren Stil ("smart casual"). Um Geld zu sparen, sollen die Outfits möglichst vielseitig einsetzbar und saisonunabhängig sein. Das trifft auch Sandalen, die überwiegend im Sommer getragen werden.

    Von dem Trend profitieren vor allem Sneaker - ein Sammelbegriff für sportliche Freizeitschuhe und Turnschuhe, die auch außerhalb des Sports getragen werden. Die Nachfrage nach Sneakern steigt seit Jahren. Der Schuhmarkt insgesamt verzeichnete laut IFH im vergangenen Jahr hingegen erneut ein Minus. Die Menschen in Deutschland gaben rund 9,3 Milliarden Euro für Schuhe aus - zwei Prozent weniger als 2024, als die Umsätze ebenfalls rückläufig waren.

    Dass die Preise für Schuhe deutlich weniger gestiegen sind als die anderer Waren, hilft der Branche bislang kaum. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren Schuhe im Juli im Schnitt kaum teurer als ein Jahr zuvor, teilweise sogar geringfügig günstiger. Auch seit 2020 fällt der Anstieg moderat aus: Kinderschuhe kosteten zuletzt 7 Prozent mehr, Sportschuhe 6 Prozent, klassische Herren- oder Freizeitschuhe gut 9 Prozent. Zum Vergleich: Die Preise für Nahrungsmittel sind im selben Zeitraum durchschnittlich um 37 Prozent gestiegen.

    Wie wird 2026?

    Heinick rechnet auch 2026 nicht mit einer Erholung für die Branche. Unter Druck stehe insbesondere der Bereich Kinderschuhe. Die Geburtenrate sinke weiter, Eltern kauften dazu weniger Paare als früher. Zwischen dem ersten und vierten Lebensjahr werden die meisten Schuhe gekauft.

    Sönke Padberg beobachtet, dass sich die Vorlieben der Konsumenten auch an anderer Stelle ändern. Weiße Sneaker seien inzwischen weniger gefragt, braun- oder erdfarbene Modelle dagegen häufiger, sagt der Geschäftsführer des Bundesverbands des Deutschen Textil-, Schuh- und Lederwareneinzelhandels (BTE). Zugleich steige die Nachfrage nach Pantoletten, die optisch an Sandalen erinnern, statt mehreren Riemen aber nur eine breite Bandage haben, meist aus Leder. Padberg sieht allgemein "eine Renaissance zurück zu klassischen und formellen, weniger lässigen und sportlichen Schuhformen".

    Immer weniger Schuhhändler

    Die Zahl der Schuhhändler in Deutschland ist seit dem Jahr 2000 laut IFH von 7.247 auf etwa 2.420 gesunken. Ein Schuhhändler kann ein einzelner selbstständiger Händler sein oder ein größeres Unternehmen, das eine Vielzahl an Filialen betreibt. In Deutschland gibt es etwa 8.200 Schuhgeschäfte, wie der Branchenverband BTE schätzt.

    Der stationäre Schuhhandel hat an Bedeutung verloren. Knapp 38 Prozent des Umsatzes mit Schuhen hierzulande wurde laut IFH 2025 online gemacht, vor der Pandemie lag der Anteil bei gut 24 Prozent./cr/DP/zb

    Birkenstock Holding

    +0,65 %
    +0,16 %
    -11,95 %
    -19,51 %
    -30,79 %
    -18,49 %
    ISIN:JE00BS44BN30WKN:A3EXD1
    Birkenstock Holding direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Birkenstock Holding Aktie

    Die Birkenstock Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 30,78 auf Lang & Schwarz (30. August 2026, 19:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Birkenstock Holding Aktie um +0,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von Birkenstock Holding bezifferte sich zuletzt auf 5,80 Mrd..





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Klassische Sandalen bei Kunden nicht mehr so gefragt Die Menschen in Deutschland geben weniger Geld für Schuhe aus. Vor allem klassische Sandalen verlieren überdurchschnittlich stark an Nachfrage. Das geht aus dem neuen "Branchenbericht Schuhe" des Handelsforschungsinstituts IFH Köln und der BBE …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     