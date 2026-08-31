Krypto-Gewinner
Kryptowährungen Top-Performer im Krypto-Markt KW 36/26
Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top20 Kryptowährungen mit ihrer Performance vor. Erhalten Sie spannende Einblicke in die Kursentwicklung und Trends der wichtigsten digitalen Währungen.
Jeden Montag um 06:00 stellen wir Ihnen die spannendsten Kryptowährungen vor. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, wöchentlichen, Kryptowährungen-Performance Darstellung!
AGI / USD
Wochenperformance: +44,30 %
Wochenperformance: +44,30 %
Platz 1
VET / USD
Wochenperformance: +20,76 %
Wochenperformance: +20,76 %
Platz 2
XMR / USD
Wochenperformance: +20,17 %
Wochenperformance: +20,17 %
Platz 3
UNI / USD
Wochenperformance: +12,61 %
Wochenperformance: +12,61 %
Platz 4
MINA / USD
Wochenperformance: +10,59 %
Wochenperformance: +10,59 %
Platz 5
EGLD / USD
Wochenperformance: +9,68 %
Wochenperformance: +9,68 %
Platz 6
TWT / USD
Wochenperformance: +9,44 %
Wochenperformance: +9,44 %
Platz 7
SNT / USD
Wochenperformance: +9,30 %
Wochenperformance: +9,30 %
Platz 8
SOL / USD
Wochenperformance: +8,55 %
Wochenperformance: +8,55 %
Platz 9
STX / USD
Wochenperformance: +8,32 %
Wochenperformance: +8,32 %
Platz 10
CSPR / USD
Wochenperformance: +5,73 %
Wochenperformance: +5,73 %
Platz 11
CVX / USD
Wochenperformance: +5,41 %
Wochenperformance: +5,41 %
Platz 12
CAKE / USD
Wochenperformance: +4,86 %
Wochenperformance: +4,86 %
Platz 13
NEXO / USD
Wochenperformance: +4,42 %
Wochenperformance: +4,42 %
Platz 14
KAVA / USD
Wochenperformance: +4,41 %
Wochenperformance: +4,41 %
Platz 15
GT / USD
Wochenperformance: +4,32 %
Wochenperformance: +4,32 %
Platz 16
LEO / USD
Wochenperformance: +4,17 %
Wochenperformance: +4,17 %
Platz 17
ASTR / USD
Wochenperformance: +3,52 %
Wochenperformance: +3,52 %
Platz 18
GMX / USD
Wochenperformance: +2,96 %
Wochenperformance: +2,96 %
Platz 19
TFUEL / USD
Wochenperformance: +2,45 %
Wochenperformance: +2,45 %
Platz 20
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