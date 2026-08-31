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    Iran greift US-Stützpunkte in Jordanien an

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran greift laut eigenen Angaben US-Stützpunkte an
    • Angriff als Vergeltung für US-Angriff auf Insel Larak
    • Jordanien fängt acht iranische Raketen ab
    Iran greift US-Stützpunkte in Jordanien an
    Foto: Emphyrio - pixabay

    TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat eigenen Angaben zufolge zwei Stützpunkte des US-Militärs in Jordanien angegriffen. In einer von mehreren staatlichen iranischen Nachrichtenagenturen verbreiteten Erklärung der mächtigen Revolutionsgarden hieß es in der Nacht, die kombinierte Drohnen- und Raketenattacke sei Vergeltung für einen US-Angriff auf die iranische Insel Larak. Das Königreich Jordanien habe acht Raketen zerstört, die in den Luftraum eingedrungen waren, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Petra unter Berufung auf das Militär.

    Zuvor hatten die US-Streitkräfte erstmals seit Ende Juli wieder Ziele im Iran angegriffen. Dabei wurden zwei Raketenabschussrampen auf der Insel Larak ins Visier genommen, wie das Nachrichtenportal "Axios" sowie die Sender Fox News und CBS News unter Berufung auf einen US-Beamten berichteten. Mitglieder der Revolutionsgarden seien dabei beobachtet worden, wie sie Raketen mit Seeminen in die Straße von Hormus abfeuern wollten, wurde ein Sprecher des für die Region zuständigen US-Kommando Centcom zitiert. Die Insel Larak liegt nahe der Meerenge, um deren Kontrolle die USA und der Iran seit Monaten erbittert ringen.

    Die Revolutionsgarden teilten laut Agenturberichten weiter mit, bei dem US-Angriff seien mehrere Menschen getötet oder verletzt worden. Laut der Agentur Tasnim wurden zwei Menschen getötet und zwei weitere verletzt. Bei dem iranischen Angriff auf die US-Stützpunkte in Jordanien sei technische Infrastruktur zerstört worden.

    Dagegen teilte Jordanien mit, die iranischen Raketen seien abgefangen worden, bevor sie eine Gefahr für Bürger oder Eigentum hätten darstellen können. Der US-Sender CNN zitierte einen US-Beamten, der das bestätigte. Es seien bislang keine Einschläge gemeldet worden, sagte er./hme/DP/zb






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