Goldman senkt Ziel für Aroundtown auf 1,90 Euro - 'Neutral'

Aroundtown H1 2026: Gewinn stabil trotz steigender Fremdkapitalkosten

Veröffentlicht am 26.08.2026, 11:23

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© Reuters

Die Aroundtown SA hat für das erste Halbjahr weitgehend stabile Ergebnisse trotz eines gemischten makroökonomischen Umfelds gemeldet. Die Nettomieteinnahmen blieben mit 591 Millionen Euro unverändert, während das flächenbereinigte Mietwachstum 2,7 % betrug. Das Unternehmen teilte zudem mit, dass der FFO1 pro Aktie, gestützt durch ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm, um 3 % auf 0,13 Euro stieg. Gleichzeitig sank der absolute FFO1 aufgrund höherer Finanzierungskosten um 4 % auf 144 Millionen Euro. Die Aktie notierte mit einem Minus von 1,28 % bei 2,008 $, nahe ihrem 52-Wochen-Tief von 1,994 $, nach einem Schlusskurs von 2,034 $.

Wichtige Kernaussagen

Die Nettomieteinnahmen blieben im H1 2026 trotz Veräußerungen stabil bei 591 Millionen Euro. Das flächenbereinigte Mietwachstum erreichte 2,7 %, getragen von Wohn- und Hotelimmobilien. Der FFO1 pro Aktie stieg, gestützt durch Aktienrückkäufe, um 3 % auf 0,13 Euro. Das Unternehmen verfügt nach eigenen Angaben über eine Liquidität von 3,9 Milliarden Euro und ungenutzte Kreditlinien von mehr als 1 Milliarde Euro. Das Management erwartet für 2027 und 2028 einen erhöhten Druck auf die Erträge, da ältere, günstigere Verbindlichkeiten fällig werden.

Performance des Unternehmens

Laut Aroundtown zeigte sich das Portfolio im ersten Halbjahr 2026 widerstandsfähig mit stabilen Einnahmen und nur geringfügigen Bewertungsänderungen. Wohn- und Hotelimmobilien trugen weiterhin die Hauptlast und verzeichneten ein flächenbereinigtes Mietwachstum von 3,5 % bzw. 4,4 %. Diese beiden Segmente machen 53 % des Portfolios aus und profitieren von einer stärkeren Nachfrage als Büroimmobilien.

Das Bürogeschäft blieb schwächer, wurde vom Management aber als weiterhin stabil bezeichnet. Das flächenbereinigte Wachstum im Bürosektor betrug 0,9 %, gestützt durch Indexierung und Mieterhöhungen, auch wenn der Leerstand langsam anstieg. Das Unternehmen gab an, Veräußerungen, Umwandlungen und Neupositionierungen zu nutzen, um das Engagement im Bürosektor im Laufe der Zeit zu reduzieren und mehr Kapital in Wohn- und Hotelimmobilien zu verlagern.

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Das Unternehmen meldete zudem insgesamt stabile Portfoliowerte. Unabhängige Gutachter bewerteten das Portfolio weitgehend auf dem Niveau von Dezember 2025, mit leichten Zuwächsen bei Büro-, Wohn- und Hotelimmobilien und einer leichten Abschwächung bei Entwicklungsobjekten aufgrund höherer Baukosten.

Finanzkennzahlen im Überblic

Nettomieteinnahmen: 591 Millionen Euro, unverändert gegenüber dem Vorjahr. Flächenbereinigtes Mietwachstum: 2,7 %, getragen von Wohnimmobilien und Hotels. Bereinigtes EBITDA: 500 Millionen Euro, nahezu unverändert gegenüber 501 Millionen Euro im Vorjahr. FFO1: 144 Millionen Euro, ein Rückgang von 4 % gegenüber 150 Millionen Euro. FFO1 pro Aktie: 0,13 Euro, ein Anstieg von 3 % gegenüber 0,12 Euro. FFO2: 268 Millionen Euro, gestiegen von 200 Millionen Euro. Nettogewinn: 218 Millionen Euro, gesunken von 578 Millionen Euro. EPRA NRV pro Aktie: 9,6 Euro, ein Anstieg von 2 % gegenüber 9,4 Euro. EPRA NTA pro Aktie: 8,0 Euro, ein Anstieg von 3 % gegenüber 7,8 Euro. EPRA NDV pro Aktie: 6,9 Euro, ein Anstieg von 5 % gegenüber 6,6 Euro.

Ergebnisse im Vergleich zur Prognose

Die vom Unternehmen bereitgestellte Prognose sah für den Berichtszeitraum Juni 2026 einen Gewinn pro Aktie von 0,08 $ vor, jedoch wurden in den Ergebnisdaten keine tatsächlichen EPS- oder Umsatzzahlen genannt. Daher ist aus den verfügbaren Zahlen kein direkter Vergleich möglich, ob die Erwartungen über- oder untertroffen wurden.

Dennoch zeichnen die operativen Ergebnisse ein gemischtes Bild. Einerseits blieben die Nettomieteinnahmen und das EBITDA stabil, und der FFO1 pro Aktie verbesserte sich. Andererseits sank der absolute FFO1, wobei das Management höhere Finanzierungsaufwendungen als wesentlichen Belastungsfaktor nannte. Insofern schien das Quartal eher stabil als deutlich über den Erwartungen zu liegen.

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