ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Ziel für Aroundtown auf 1,90 Euro - 'Neutral'
- Goldman Sachs senkt Aroundtown-Ziel auf 1,90 Euro
- Einstufung für die Aktie bleibt auf Neutral
- Schätzungen wegen Halbjahresbericht angepasst
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Aroundtown von 2,70 auf 1,90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Jonathan Kownator passte seine Schätzungen am Freitagabend an den durchwachsenen Halbjahresbericht an. Er rechnet jetzt unter anderem mit höheren Kapitalkosten./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2026 / 17:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aroundtown Aktie
Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 1,988 auf Lang & Schwarz (30. August 2026, 18:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um -5,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,40 %.
Die Marktkapitalisierung von Aroundtown bezifferte sich zuletzt auf 3,02 Mrd..
Aroundtown zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2,5000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von -49,32 %/+102,74 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 1,90 Euro
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Community Beiträge zu Aroundtown - A2DW8Z - LU1673108939
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Aroundtown eingestellt.
Gleichzeitig nimmt man durch Konversion von Büros in Service Wohnungen und der Renovierung,Erweiterung von Hotels und Datazentren ca 55 Mio mehr Miete pro Jahr ein.
Auch steigen gleichzeitig die Mieteinahmen um jährlich 2-3%.
Der Vorstand sagte auf der Analystenkonferenz es gäbe mehrere Möglichkeiten zum Beispiel Verkäufe .
Ich denke da an die Centerpark Hotels die aktuell eine starke Wertsteigerung erfahren.
Hotels boomen aktuell sehr stark wie die gesamte Hospitality Branche.
Darum werden die aktuellen hohen Investitionen auch hohe Renditen bringen.
Die Zinsen können in 2 Jahren höher oder niedriger liegen, das ist Zukunft.
Aroundtown H1 2026: Gewinn stabil trotz steigender Fremdkapitalkosten
Veröffentlicht am 26.08.2026, 11:23
https://de.investing.com/news/transcripts/aroundtown-h1-2026-gewinn-stabil-trotz-steigender-fremdkapitalkosten-93CH-3637180#comments-3637180
https://de.investing.com/equities/aroundtown-property-holdings-plc
© Reuters
Die Aroundtown SA hat für das erste Halbjahr weitgehend stabile Ergebnisse trotz eines gemischten makroökonomischen Umfelds gemeldet. Die Nettomieteinnahmen blieben mit 591 Millionen Euro unverändert, während das flächenbereinigte Mietwachstum 2,7 % betrug. Das Unternehmen teilte zudem mit, dass der FFO1 pro Aktie, gestützt durch ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm, um 3 % auf 0,13 Euro stieg. Gleichzeitig sank der absolute FFO1 aufgrund höherer Finanzierungskosten um 4 % auf 144 Millionen Euro. Die Aktie notierte mit einem Minus von 1,28 % bei 2,008 $, nahe ihrem 52-Wochen-Tief von 1,994 $, nach einem Schlusskurs von 2,034 $.
Wichtige Kernaussagen
- Die Nettomieteinnahmen blieben im H1 2026 trotz Veräußerungen stabil bei 591 Millionen Euro.
- Das flächenbereinigte Mietwachstum erreichte 2,7 %, getragen von Wohn- und Hotelimmobilien.
- Der FFO1 pro Aktie stieg, gestützt durch Aktienrückkäufe, um 3 % auf 0,13 Euro.
- Das Unternehmen verfügt nach eigenen Angaben über eine Liquidität von 3,9 Milliarden Euro und ungenutzte Kreditlinien von mehr als 1 Milliarde Euro.
- Das Management erwartet für 2027 und 2028 einen erhöhten Druck auf die Erträge, da ältere, günstigere Verbindlichkeiten fällig werden.
Performance des Unternehmens
Laut Aroundtown zeigte sich das Portfolio im ersten Halbjahr 2026 widerstandsfähig mit stabilen Einnahmen und nur geringfügigen Bewertungsänderungen. Wohn- und Hotelimmobilien trugen weiterhin die Hauptlast und verzeichneten ein flächenbereinigtes Mietwachstum von 3,5 % bzw. 4,4 %. Diese beiden Segmente machen 53 % des Portfolios aus und profitieren von einer stärkeren Nachfrage als Büroimmobilien.
Das Bürogeschäft blieb schwächer, wurde vom Management aber als weiterhin stabil bezeichnet. Das flächenbereinigte Wachstum im Bürosektor betrug 0,9 %, gestützt durch Indexierung und Mieterhöhungen, auch wenn der Leerstand langsam anstieg. Das Unternehmen gab an, Veräußerungen, Umwandlungen und Neupositionierungen zu nutzen, um das Engagement im Bürosektor im Laufe der Zeit zu reduzieren und mehr Kapital in Wohn- und Hotelimmobilien zu verlagern.
https://de.investing.com/equities/aroundtown-property-holdings-plc
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Das Unternehmen meldete zudem insgesamt stabile Portfoliowerte. Unabhängige Gutachter bewerteten das Portfolio weitgehend auf dem Niveau von Dezember 2025, mit leichten Zuwächsen bei Büro-, Wohn- und Hotelimmobilien und einer leichten Abschwächung bei Entwicklungsobjekten aufgrund höherer Baukosten.
Finanzkennzahlen im Überblic
- Nettomieteinnahmen: 591 Millionen Euro, unverändert gegenüber dem Vorjahr.
- Flächenbereinigtes Mietwachstum: 2,7 %, getragen von Wohnimmobilien und Hotels.
- Bereinigtes EBITDA: 500 Millionen Euro, nahezu unverändert gegenüber 501 Millionen Euro im Vorjahr.
- FFO1: 144 Millionen Euro, ein Rückgang von 4 % gegenüber 150 Millionen Euro.
- FFO1 pro Aktie: 0,13 Euro, ein Anstieg von 3 % gegenüber 0,12 Euro.
- FFO2: 268 Millionen Euro, gestiegen von 200 Millionen Euro.
- Nettogewinn: 218 Millionen Euro, gesunken von 578 Millionen Euro.
- EPRA NRV pro Aktie: 9,6 Euro, ein Anstieg von 2 % gegenüber 9,4 Euro.
- EPRA NTA pro Aktie: 8,0 Euro, ein Anstieg von 3 % gegenüber 7,8 Euro.
- EPRA NDV pro Aktie: 6,9 Euro, ein Anstieg von 5 % gegenüber 6,6 Euro.
Ergebnisse im Vergleich zur Prognose
Die vom Unternehmen bereitgestellte Prognose sah für den Berichtszeitraum Juni 2026 einen Gewinn pro Aktie von 0,08 $ vor, jedoch wurden in den Ergebnisdaten keine tatsächlichen EPS- oder Umsatzzahlen genannt. Daher ist aus den verfügbaren Zahlen kein direkter Vergleich möglich, ob die Erwartungen über- oder untertroffen wurden.
Dennoch zeichnen die operativen Ergebnisse ein gemischtes Bild. Einerseits blieben die Nettomieteinnahmen und das EBITDA stabil, und der FFO1 pro Aktie verbesserte sich. Andererseits sank der absolute FFO1, wobei das Management höhere Finanzierungsaufwendungen als wesentlichen Belastungsfaktor nannte. Insofern schien das Quartal eher stabil als deutlich über den Erwartungen zu liegen.
https://de.investing.com/news/transcripts/aroundtown-h1-2026…
Zahlen sehr gemischt / durchwachsen. Reicht wohl nicht um den Kurs um 10 % nach oben zu pushen; andererseits werden die Kurse meiner Einschätzung nach