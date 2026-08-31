Investitionen zentral

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche ist nach einer gesundheitlichen Pause zurück auf der politischen Bühne - und lenkt den Blick auf den Investitionsstandort Deutschland. Die CDU-Politikerin sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Deutschland muss wieder vom Standort der Bedenken zum Standort der Investitionen werden. Wachstum lässt sich nicht verordnen - aber der Staat kann die Bedingungen schaffen, unter denen es entsteht. Deshalb senken wir Kosten, räumen Bürokratie aus dem Weg und bringen privates Kapital in Bewegung."

Reiche hatte in der parlamentarischen Sommerpause wochenlang keine öffentlichen Termine wahrgenommen - war aber laut Ministerium weitgehend erreichbar. Eine Sprecherin sprach Mitte Juli davon, dass sich die Ministerin in der Sommerpause mindestens einem notwendigen medizinischen Eingriff unterziehen müsse. Reiche nahm in der vergangenen Woche auch nicht an der Klausurtagung des Kabinetts teil.