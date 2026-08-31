Ölpreis schießt nach erstem US-Angriff seit Ende Juli hoch

Die Ölpreise haben am Montag zugelegt. Brent verteuerte sich um 3,4 Prozent auf 90,45 US-Dollar je Barrel. US-Rohöl WTI stieg um 3,5 Prozent auf 85,55 US-Dollar.

Auslöser der Kursbewegung ist eine erneute militärische Eskalation zwischen den USA und dem Iran. US-Streitkräfte griffen am Sonntag zwei iranische Abschussvorrichtungen auf der Insel Larak nahe der strategisch wichtigen Straße von Hormus an. Es handelt sich um den ersten bekannten amerikanischen Angriff auf iranisches Territorium seit Ende Juli.

Nach Angaben des US-Militärs waren Kräfte der iranischen Revolutionsgarden dabei beobachtet worden, Vorbereitungen für den Einsatz von Raketen und Seeminen in der Straße von Hormus zu treffen.

Iran reagierte nach Berichten staatlicher Medien mit Angriffen auf zwei US-Militärstützpunkte in Jordanien. Damit wächst an den Finanzmärkten die Sorge, dass der seit Monaten andauernde Konflikt weiter eskalieren könnte.

Ölpreis könnte weiter steigen

Analysten rechnen mit weiterem Preisdruck am Ölmarkt. Laut IG-Marktanalyst Tony Sycamore befindet sich der Konflikt in einer neuen Eskalationsphase. Steigt WTI nachhaltig über den Widerstandsbereich von 85,80 bis 85,90 US-Dollar, könnte sogar das Juli-Hoch von 93,50 US-Dollar wieder in den Fokus rücken.

Zusätzlichen Preisdruck erzeugen Angriffe auf Raffinerien im Nahen Osten und in Russland. Goldman Sachs zufolge verschärfen sie die ohnehin angespannte Lage bei den globalen Raffineriekapazitäten.

Auch politisch ist keine schnelle Entspannung in Sicht. Die Verhandlungen stocken, während Washington den wirtschaftlichen Druck auf Teheran erhöht. US-Finanzminister Scott Bessent stellte weitere Sanktionen gegen Iran in Aussicht, die das Land zunehmend vom dollarbasierten Finanzsystem abschneiden sollen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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