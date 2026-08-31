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    Sparpläne – Schritt für Schritt Vermögen aufbauen

    Ein Sparplan macht aus einem guten Vorsatz eine feste Routine: Du wählst eine Aktie, einen ETF oder Fonds, legst eine Sparrate sowie den Ausführungsrhythmus fest – anschließend wird der Betrag automatisch investiert.

    Bei SMARTBROKER+ geht das bereits ab einem Euro. Zur Auswahl stehen mehr als 10.800 sparplanfähige Wertpapiere, deren Ausführung ohne Ordergebühr erfolgt. Marktübliche Spreads, Zuwendungen und Produktkosten können dennoch anfallen.

    Regelmäßig investieren statt den Markt timen

    Wer auf den perfekten Einstiegszeitpunkt wartet, bleibt häufig länger an der Seitenlinie als geplant. Ein Sparplan verteilt die Käufe auf unterschiedliche Zeitpunkte und Kursniveaus.

    Dabei wirkt der Cost-Average-Effekt: Da du immer denselben Betrag investierst, kaufst du bei niedrigen Kursen mehr Anteile und bei hohen Kursen weniger. Das glättet den durchschnittlichen Einstiegspreis. Einen Renditevorteil gegenüber einer Einmalanlage garantiert dieser Effekt jedoch nicht. Sein Nutzen liegt vor allem darin, das Timing-Risiko zu verteilen und diszipliniert investiert zu bleiben.

    Auch teure Aktien lassen sich per Sparplan erwerben. Ist der Kurs höher als deine Sparrate, erhältst du entsprechende Bruchstücke. So kannst du schon mit kleinen Beträgen regelmäßig in ausgewählte Unternehmen investieren.

    Flexibel anpassbar

    Ein Sparplan ist jederzeit veränderbar. Du kannst Rate, Frequenz und Ausführungstag anpassen, den Sparplan pausieren oder vollständig löschen. Bereits gekaufte Anteile bleiben dabei im Depot.

    Zusätzlich lässt sich eine jährliche Dynamik festlegen. Damit steigt die Sparrate automatisch um einen festen Betrag oder Prozentsatz – beispielsweise parallel zum Einkommen.

    Sparplan in der App einrichten

    Wie läuft es in der Praxis?

    Suche das gewünschte Wertpapier in der SMARTBROKER+ App über Namen, WKN oder ISIN. Ist es sparplanfähig, wählst du „Sparplan anlegen“ und bestimmst Sparrate, Frequenz sowie Ausführungstag.

    Der Betrag kann über das Verrechnungskonto oder per SEPA-Lastschrift bereitgestellt werden. Bei der Lastschrift zieht SMARTBROKER+ das Geld in der Regel zwei bis vier Tage vor der Ausführung vom Referenzkonto ein. Dafür ist einmalig ein SEPA-Mandat erforderlich. Die Obergrenzen liegen bei 5.000 Euro je Ausführungstag und 12.000 Euro pro Monat.

    Anschließend prüfst du deine Angaben und bestätigst den Sparplan – ohne Papierkram oder Unterschrift.

    Kleine Rate, langfristiger Plan

    Ein Sparplan braucht kein großes Startkapital. Wichtiger sind eine realistische Sparrate, ein passendes Wertpapier und ausreichend Zeit. Mit mehr als 10.800 sparplanfähigen Aktien, ETFs und Fonds sowie Sparraten ab einem Euro bietet SMARTBROKER+ einen unkomplizierten Einstieg.

     

     






    Autor
    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
    Sparpläne – Schritt für Schritt Vermögen aufbauen Ein Sparplan macht aus einem guten Vorsatz eine feste Routine: Du wählst eine Aktie, einen ETF oder Fonds, legst eine Sparrate sowie den Ausführungsrhythmus fest – anschließend wird der Betrag automatisch investiert. Bei SMARTBROKER+ geht das …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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