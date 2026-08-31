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    Dividendentermine

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    Dividenden Termine (ex-dates) KW 36 / 2026

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 36 / 2026
    Foto: Andrey - Andrey - stock.adobe.com

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 36 2026. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im August 2026 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 36 / 2026.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Corning
    		+1,88 % 31.08.
    Realty Income
    		+5,61 % 31.08.
    Northrop Grumman
    		+1,72 % 31.08.
    AGNC Investment
    		+14,68 % 31.08.
    Newell Brands
    		+5,52 % 31.08.
    Dow
    		+7,13 % 31.08.
    EPR Properties of Beneficial Interest
    		+6,68 % 31.08.
    Estee Lauder Companies Registered (A)
    		+2,19 % 31.08.
    Granite Real Estate Investment Trust Stapled Units
    		+4,72 % 31.08.
    Ellington Financial
    		+11,78 % 31.08.
    Union Pacific
    		+2,35 % 31.08.
    Freehold Royalties
    		+8,11 % 31.08.
    Cardinal Energy
    		+10,05 % 31.08.
    Cboe Global Markets
    		+1,17 % 31.08.
    Iluka Resources
    		+1,25 % 31.08.
    Parker-Hannifin
    		+1,04 % 31.08.
    Orchid Island Capital
    		+19,51 % 31.08.
    Apple Hospitality REIT
    		+7,71 % 31.08.
    Whitecap Resources
    		+7,36 % 31.08.
    Allstate
    		+1,94 % 31.08.
    FactSet Research Systems
    		+0,97 % 31.08.
    Qnity Electronics
    		- 31.08.
    CSX
    		+1,59 % 31.08.
    Four Corners Property Trust
    		+5,57 % 31.08.
    Sinclair Registered (A)
    		+6,77 % 31.08.
    Bread Financial Holdings
    		+1,48 % 31.08.
    UL Solutions Registered (A)
    		+0,78 % 31.08.
    Copa Holdings Registered (A)
    		+5,87 % 31.08.
    Ubiquiti
    		+0,81 % 31.08.
    Assurant
    		+1,52 % 31.08.
    Ellington Residential Mortgage REIT Registered of Benef Interest
    		+16,63 % 31.08.
    Dividend 15 Split Corp A
    		+19,04 % 31.08.
    Equifax
    		+0,78 % 31.08.
    Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+3,79 % 31.08.
    Allied Properties Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+10,38 % 31.08.
    Peyto Exploration & Development
    		+4,40 % 31.08.
    Agree Realty
    		+4,17 % 31.08.
    Northland Power
    		+5,78 % 31.08.
    Tennant
    		+1,53 % 31.08.
    Brookfield Infrastructure Partners
    		+5,19 % 31.08.
    StepStone Group Registered (A)
    		+2,04 % 31.08.
    Sienna Senior Living
    		+5,22 % 31.08.
    Mullen Group
    		+6,01 % 31.08.
    P10 Registered (A)
    		+1,35 % 31.08.
    Griffon
    		+0,96 % 31.08.
    Firm Capital Mortgage Investment
    		+8,48 % 31.08.
    Dover
    		+1,12 % 31.08.
    Power Integrations
    		+1,83 % 31.08.
    Savaria
    		+2,79 % 31.08.
    Bird Construction
    		+3,14 % 31.08.
    Crane Company
    		+0,52 % 31.08.
    Atrium Mortgage Investment
    		+8,28 % 31.08.
    Cactus Registered (A)
    		+1,23 % 31.08.
    RLI
    		+0,90 % 31.08.
    Firm Capital Property Trust Trust Units
    		+8,48 % 31.08.
    Flagship Communities Real Estate Investment Trust Trust Unit
    		+2,60 % 31.08.
    Stellus Capital Investment
    		+11,76 % 31.08.
    Hubbell
    		+1,32 % 31.08.
    Chemtrade Logistics Income Fund
    		+5,96 % 31.08.
    LSI Industries
    		+1,12 % 31.08.
    Timbercreek Financial
    		+9,71 % 31.08.
    Canadian Banc Corp A
    		+15,52 % 31.08.
    Brookfield Asset Management Registered (A)
    		+3,13 % 31.08.
    Surge Energy
    		+8,20 % 31.08.
    Div 15 SPLIT Co/CL A
    		+19,25 % 31.08.
    Pet Valu Holdings
    		+1,59 % 31.08.
    CDN Gen INVESTM/SH
    		+2,64 % 31.08.
    Bank of Hawaii
    		+4,09 % 31.08.
    Mesa Laboratories
    		+0,52 % 31.08.
    Core Natural Resources Registered
    		+0,54 % 31.08.
    Brookfield Renewable Holdings Registered (A)
    		+4,60 % 31.08.
    Kentucky First Federal Bancorp
    		- 31.08.
    Crombie Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+6,10 % 31.08.
    Dividend Select 15 Corp
    		+9,93 % 31.08.
    Essent Group
    		+2,08 % 31.08.
    Permianville Royalty Trust
    		+7,14 % 31.08.
    Brookfield Infrastructure Corporation
    		+4,16 % 31.08.
    Extendicare
    		+3,55 % 31.08.
    SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+7,15 % 31.08.
    Aurizon Holdings
    		+5,00 % 31.08.
    Exchange Income
    		+4,21 % 31.08.
    Presidio Production Company Registered (A)
    		- 31.08.
    Grupo Aval Acciones y Valores Grupo
    		+4,02 % 31.08.
    Central Pacific Financial
    		+3,71 % 31.08.
    TWC Enterprises
    		+1,76 % 31.08.
    Scholastic
    		+3,51 % 31.08.
    Dream Industrial Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+5,92 % 31.08.
    Brookfield Business Registered (A)
    		+0,81 % 31.08.
    Ansell
    		+2,06 % 31.08.
    EQV Ventures Acquisition Registered (A)
    		- 31.08.
    CT Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+6,07 % 31.08.
    Mowi
    		+3,18 % 31.08.
    PERMIAN BASIN R/SH SH
    		+2,26 % 31.08.
    Riocan Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+6,34 % 31.08.
    Crane Holdings
    		+1,19 % 31.08.
    Jamieson Wellness
    		+2,62 % 31.08.
    PermRock Royalty Trust
    		+9,50 % 31.08.
    Cross Timbers R/Sh USD
    		+7,82 % 31.08.
    First Citizens Bancshares Registered (A)
    		+0,42 % 31.08.
    Automotive Properties Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+7,43 % 31.08.
    Wells Fargo & 7.5 % Non Cum Perp Conv Pfd Registered (A) (L)
    		- 31.08.
    Cullen/Frost Bankers
    		+3,03 % 31.08.
    Wells Fargo & Depositary Shs (A)
    		- 31.08.
    North American Financial 15 Split Registered (A)
    		+17,17 % 31.08.
    Granite Real Estate Investment Trust
    		+4,72 % 31.08.
    Primaris Real Estate Investment Trust Trust Units (A)
    		+5,73 % 31.08.
    Enterprise Financial Services Depositary Shs (A)
    		- 31.08.
    Choice Properties Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+5,32 % 31.08.
    AGNC Investment Depositary Shs (F)
    		+14,68 % 31.08.
    Financial 15 Split Registered (A)
    		+15,54 % 31.08.
    PRO Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+8,04 % 31.08.
    NACCO Industries (A)
    		+2,57 % 31.08.
    Neuber Berm Mun/Sh USD
    		+6,32 % 31.08.
    First Capital Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+4,50 % 31.08.
    Commerce Split Capital
    		+8,10 % 31.08.
    KeyCorp Depositary Shs (E)
    		- 31.08.
    Canadian Life Cos Split Registered (A)
    		+18,87 % 31.08.
    CHARTWELL RETIR/SH UT
    		+3,36 % 31.08.
    First Citizens Bancshares 5.625 % Red Perp Registered Pfd Shs (C)
    		- 31.08.
    Brookfield Infrastructure Partners LP 5 % Cum Red Pfd (A)
    		+7,34 % 31.08.
    Cullen/Frost Bankers Depositary Shs (B)
    		+6,15 % 31.08.
    Wagners Holding Company
    		+2,70 % 31.08.
    K-Bro Linen
    		+3,36 % 31.08.
    Pizza Pizza Royalty
    		+6,33 % 31.08.
    Wells Fargo & Depositary (A) (A)
    		- 31.08.
    First Citizens Bancshares Depositary Shs (A)
    		- 31.08.
    RenaissanceRe Holdings Depositary Shs (G)
    		+6,40 % 31.08.
    Peoples Financial Services
    		+4,94 % 31.08.
    Plaza Retail REIT
    		+7,07 % 31.08.
    Nexus Industrial Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+9,89 % 31.08.
    Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+4,35 % 31.08.
    KeyCorp Depositary Shs (F)
    		- 31.08.
    Boardwalk Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+4,97 % 31.08.
    Selective Insurance Group Depositary Shs (B)
    		- 31.08.
    Humm Group
    		+3,88 % 31.08.
    Metlife Depositary Shs (E)
    		- 31.08.
    KeyCorp Depositary Shs (G)
    		- 31.08.
    Morguard Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+4,18 % 31.08.
    Killam Apartment Real Estate Investment Trust
    		+4,13 % 31.08.
    Sentry Select Primary Metals Registered (A)
    		+5,70 % 31.08.
    AG Mortgage Investment Trust 8.25 % Cum Red Pfd (A)
    		- 31.08.
    Nike (B)
    		+2,11 % 01.09.
    Lockheed Martin
    		+2,88 % 01.09.
    McDonald's
    		+2,29 % 01.09.
    Fortescue Metals Group
    		+7,81 % 01.09.
    Wolters Kluwer
    		+5,08 % 01.09.
    Goldman Sachs Group
    		+2,01 % 01.09.
    The Wendy's
    		+5,82 % 01.09.
    Tyson Foods (A)
    		+3,48 % 01.09.
    Analog Devices
    		+1,69 % 01.09.
    Interactive Brokers Group Registered (A)
    		+0,52 % 01.09.
    KeyCorp
    		+4,68 % 01.09.
    Texas Pacific Land
    		+0,61 % 01.09.
    Regions Financial
    		+4,23 % 01.09.
    SS&C Technologies Holdings
    		+1,20 % 01.09.
    McKesson
    		+0,46 % 01.09.
    Tradeweb Markets Registered (A)
    		+0,38 % 01.09.
    Clearway Energy Registered (C)
    		+5,70 % 01.09.
    Patterson-Uti Energy
    		+5,17 % 01.09.
    Corteva
    		+1,02 % 01.09.
    The Hartford Financial Services Group
    		+1,67 % 01.09.
    Lifevantage
    		+1,26 % 01.09.
    FT
    		+10,37 % 01.09.
    Westwood Holdings Group
    		+3,69 % 01.09.
    Watts Water Technologies (A)
    		+0,78 % 01.09.
    Ball
    		+1,53 % 01.09.
    Houlihan Lokey Registered (A)
    		+1,41 % 01.09.
    Martin Marietta Materials
    		+0,56 % 01.09.
    Garrett Motion
    		+1,51 % 01.09.
    Advanced Drainage Systems
    		+0,45 % 01.09.
    Element Solutions
    		+1,30 % 01.09.
    Ashland
    		+2,73 % 01.09.
    Silgan Holdings
    		+1,69 % 01.09.
    Carter's
    		+4,50 % 01.09.
    TransAlta
    		+1,55 % 01.09.
    Virtu Financial Registered (A)
    		+2,51 % 01.09.
    Stifel Financial
    		+1,70 % 01.09.
    Universal Health Services (B)
    		+0,41 % 01.09.
    GCM Grosvenor Registered (A)
    		+3,60 % 01.09.
    Rocky Brands
    		+2,46 % 01.09.
    Texas Roadhouse
    		+1,54 % 01.09.
    MVB Financial
    		+3,11 % 01.09.
    ACNB
    		+3,11 % 01.09.
    Boise Cascade
    		+0,98 % 01.09.
    Polaris
    		+5,39 % 01.09.
    NetSTREIT
    		+5,05 % 01.09.
    Great-West Lifeco
    		+4,38 % 01.09.
    Texas Capital Bancshares
    		- 01.09.
    UFP Industries
    		+1,41 % 01.09.
    BorgWarner
    		+1,49 % 01.09.
    Safety Insurance Group
    		+4,73 % 01.09.
    Perdoceo Education Corporation
    		+1,90 % 01.09.
    Trustmark
    		+2,56 % 01.09.
    LCNB
    		+5,69 % 01.09.
    Live Oak Bancshares
    		+0,37 % 01.09.
    Monarch Casino & Resort
    		+0,31 % 01.09.
    CNB Financial (Pa)
    		+2,90 % 01.09.
    Visteon
    		+0,50 % 01.09.
    HireQuest
    		+2,32 % 01.09.
    Nicolet Bankshares
    		+0,98 % 01.09.
    Investors Title
    		+3,89 % 01.09.
    NBT Bancorp
    		+3,24 % 01.09.
    Associated Banc-Corp
    		+3,68 % 01.09.
    M&T Bank Corporation
    		+2,97 % 01.09.
    Fortescue Metals Group
    		+7,81 % 01.09.
    Bendigo and Adelaide Bank
    		+5,48 % 01.09.
    Stepan
    		+2,95 % 01.09.
    Nelnet (A)
    		+0,98 % 01.09.
    High Liner Foods
    		+4,34 % 01.09.
    Pangaea Logistics Solutions
    		+4,69 % 01.09.
    Hyster-Yale Materials Handling (A)
    		+3,71 % 01.09.
    First Financial Bancorp
    		+3,81 % 01.09.
    PT Bank Central Asia
    		+3,85 % 01.09.
    L1 Group
    		+30,27 % 01.09.
    Group 1 Automotive
    		+0,46 % 01.09.
    Ames National
    		+3,05 % 01.09.
    F.N.B.
    		+3,12 % 01.09.
    Bank of America Depositary
    		- 01.09.
    Microchip Technology Pfd Shs (A)
    		- 01.09.
    Chimera Investment 8 % Cum Red Pfd (A)
    		- 01.09.
    Universal Logistics Holdings
    		+1,93 % 01.09.
    Codan
    		+1,59 % 01.09.
    Hamilton Beach Brands Holding Company Registered (A)
    		+2,79 % 01.09.
    Annaly Capital Management Cum Conv Red Perp Registered Pfd Shs (G)
    		- 01.09.
    Endeavour Group
    		+4,36 % 01.09.
    PennyMac Mortgage Investment Trust Cum Conv Red Perp Pfd (B)
    		- 01.09.
    PennyMac Mortgage Investment Trust Cum Red Pfd Registered of Beneficial Interest (A)
    		- 01.09.
    Annaly Capital Management Cum Conv Red Pfd (I)
    		- 01.09.
    AMMO 8.75 % Cum Red Perp Pfd (A)
    		- 01.09.
    Chimera Investment 8 % Cum Conv Red Pfd (D)
    		- 01.09.
    Brookfield Property Partners LP 5.75 % Cum Red Perp Pref Units
    		- 01.09.
    Lincoln International Registered (A)
    		- 01.09.
    Texas Capital Bancshares Depositary Shares (B)
    		- 01.09.
    Atlanticus Holdings 7.625 % Cum Conv Red Perp Pfd (B)
    		- 01.09.
    Brookfield Property Partners LP 6.375 % Cum Red Perp Pfd Units (A)
    		- 01.09.
    Chimera Investment Cum Red Pfd (B)
    		- 01.09.
    Green Brick Partners Depositary Shs (A)
    		+6,02 % 01.09.
    Brookfield Property Partners LP 6.5% Cum Red Perp Pfd (A)
    		- 01.09.
    Zions Bancorporation NA Depositary Shs (A)
    		- 01.09.
    Bank of America Depositary
    		- 01.09.
    State Street Depositary Shs (G)
    		- 01.09.
    Stifel Financial Depositary Shs (B)
    		- 01.09.
    FTAI Avitaion Limited Cum Pfd (D)
    		- 01.09.
    Associated Banc-Corp Depositary Shs (E)
    		- 01.09.
    Star Equity Holdings 10 % Cum Perp Pfd (A)
    		- 01.09.
    FG Financial Group 8 % Cum Perp Red Pfd (A)
    		+10,64 % 01.09.
    Caribbean Utilities Company (A)
    		+3,11 % 01.09.
    Pilbara Minerals
    		- 02.09.
    SLB
    		+3,10 % 02.09.
    Amkor Technology
    		+1,43 % 02.09.
    Aegon
    		+6,05 % 02.09.
    Itau Unibanco Holding
    		+6,94 % 02.09.
    Aegon
    		+6,05 % 02.09.
    Old Dominion Freight Line
    		+0,72 % 02.09.
    PVH
    		+0,16 % 02.09.
    Yancoal Australia
    		+9,74 % 02.09.
    Herc Holdings
    		+1,93 % 02.09.
    Barings BDC
    		+7,16 % 02.09.
    Avery Dennison
    		+2,12 % 02.09.
    Insperity
    		+4,40 % 02.09.
    Phibro Animal Health Registered (A)
    		+2,10 % 02.09.
    EnPro Industries
    		+0,63 % 02.09.
    Whitehaven Coal
    		+3,56 % 02.09.
    Sonic Healthcare
    		+3,84 % 02.09.
    PJT Partners Registered (A)
    		+0,62 % 02.09.
    Origin Energy
    		+5,54 % 02.09.
    Lear
    		+3,11 % 02.09.
    Aegon
    		+6,05 % 02.09.
    WillScot Mobile Mini Holdings Registered (A)
    		- 02.09.
    Monadelphous Group
    		+4,72 % 02.09.
    Medibank Private
    		+4,13 % 02.09.
    Seek
    		+1,74 % 02.09.
    Shore Bancshares
    		+3,06 % 02.09.
    MSC Income Fund
    		- 02.09.
    Downer EDI
    		+3,83 % 02.09.
    Consumers Energy Company USD 4.5 Cum Pfd
    		- 02.09.
    Brown-Forman Registered (B)
    		+2,11 % 03.09.
    Newmont Corporation
    		+1,68 % 03.09.
    Qualcomm
    		+2,23 % 03.09.
    Linde
    		+1,34 % 03.09.
    BHP Group
    		+4,82 % 03.09.
    Rathbone Group
    		+6,06 % 03.09.
    The Home Depot
    		+2,40 % 03.09.
    Ithaca Energy
    		+12,89 % 03.09.
    Woodside Energy Group
    		+5,22 % 03.09.
    FLEX LNG
    		+11,69 % 03.09.
    Amcor
    		+8,89 % 03.09.
    Aviva
    		+6,69 % 03.09.
    Unity Bancorp
    		+1,23 % 03.09.
    Hochschild Mining
    		+0,72 % 03.09.
    Admiral Group
    		+6,89 % 03.09.
    Antofagasta
    		+1,28 % 03.09.
    Vontier
    		+0,27 % 03.09.
    H.& R.Block
    		+2,56 % 03.09.
    BHP Group
    		+4,82 % 03.09.
    Southwest Airlines
    		+2,15 % 03.09.
    Chesnara
    		+8,52 % 03.09.
    Principal Financial Group
    		+3,79 % 03.09.
    Brown-Forman (A)
    		+2,12 % 03.09.
    Broadridge Financial Solutions
    		+1,54 % 03.09.
    Resources Connection
    		+6,06 % 03.09.
    Saratoga Investment
    		+15,15 % 03.09.
    BHP Group
    		+4,82 % 03.09.
    La-Z-Boy
    		+2,55 % 03.09.
    Noble PLC Registered (A)
    		+9,20 % 03.09.
    Stella-Jones
    		+1,61 % 03.09.
    Kronos Worldwide
    		+3,41 % 03.09.
    Odfjell Drilling
    		+9,38 % 03.09.
    American Assets Trust
    		+6,59 % 03.09.
    NL Industries
    		+8,89 % 03.09.
    Compx International (A)
    		+8,32 % 03.09.
    Banco do Brasil BB BRASIL
    		+4,58 % 03.09.
    Vesuvius
    		+6,78 % 03.09.
    Netease
    		+2,68 % 03.09.
    Banco Bradesco
    		+7,39 % 03.09.
    Utilico Emerging Markets Trust Ordinary GBP
    		+4,13 % 03.09.
    Atco Registered (I)
    		+3,94 % 03.09.
    Hammerson R.E.I.T.
    		+6,05 % 03.09.
    Ryerson Holding
    		+3,24 % 03.09.
    Derwent London REIT
    		+4,36 % 03.09.
    Cash Converters International
    		+8,34 % 03.09.
    Coles Group
    		+3,56 % 03.09.
    Zotefoams
    		+2,68 % 03.09.
    Valhi Registerd
    		+2,15 % 03.09.
    NIB Holdings
    		+4,17 % 03.09.
    CLP Holdings
    		+4,75 % 03.09.
    IG Design Group
    		- 03.09.
    RTC Group
    		+6,03 % 03.09.
    Synectics
    		+1,44 % 03.09.
    Richmond Mutual Bancorporation
    		+4,43 % 03.09.
    Euroz Hartleys Group
    		+5,35 % 03.09.
    Alphabet
    		+0,40 % 04.09.
    PayPal
    		- 04.09.
    The Kraft Heinz Company
    		+5,77 % 04.09.
    PepsiCo
    		+3,91 % 04.09.
    Alphabet Registered (C)
    		+0,39 % 04.09.
    Bank of America
    		+2,29 % 04.09.
    Information Services Group
    		+3,80 % 04.09.
    General Motors
    		+1,03 % 04.09.
    Kimberly-Clark
    		+3,99 % 04.09.
    Trane Technologies
    		+0,96 % 04.09.
    Exelon
    		+3,55 % 04.09.
    L3Harris Technologies
    		+1,89 % 04.09.
    Amcor Registered
    		+4,98 % 04.09.
    Northern Trust
    		+2,70 % 04.09.
    Weyerhaeuser
    		+3,25 % 04.09.
    Lundin Mining
    		+1,18 % 04.09.
    Tapestry
    		+2,27 % 04.09.
    Fortive
    		+0,54 % 04.09.
    Dominion Energy
    		+4,63 % 04.09.
    SLM
    		+1,70 % 04.09.
    C.H.Robinson Worldwide
    		+2,16 % 04.09.
    Suncor Energy
    		+5,87 % 04.09.
    CuriosityStream Registered (A)
    		+6,79 % 04.09.
    Genuine Parts
    		+3,16 % 04.09.
    Phinia
    		+2,16 % 04.09.
    Old Republic International
    		+8,41 % 04.09.
    California Resources
    		+3,48 % 04.09.
    Futurefuel
    		+1,40 % 04.09.
    Liberty Energy Registered (A)
    		+2,42 % 04.09.
    Kimco Realty
    		+4,74 % 04.09.
    STERIS
    		+0,99 % 04.09.
    Interface
    		+0,24 % 04.09.
    Old National Bancorp
    		+2,52 % 04.09.
    Strategic Education
    		+2,90 % 04.09.
    Knight-Swift Transportation Holdings Registered (A)
    		+1,53 % 04.09.
    Imperial Oil
    		+2,60 % 04.09.
    Unifirst
    		+0,74 % 04.09.
    Aaon
    		+0,46 % 04.09.
    Mueller Industries
    		+1,12 % 04.09.
    Navient
    		+4,79 % 04.09.
    First Merchants
    		+3,63 % 04.09.
    Commerce Bancshares
    		+1,83 % 04.09.
    Exponent
    		+1,56 % 04.09.
    Hancock Whitney Corporation
    		+3,08 % 04.09.
    Covenant Logistics Group (A)
    		+1,20 % 04.09.
    Elekta (B) Fria
    		+3,84 % 04.09.
    Computer Modelling Group
    		+1,85 % 04.09.
    Metro
    		+1,52 % 04.09.
    Flagstar Bank N.A.
    		+0,34 % 04.09.
    Acushnet Holdings
    		+1,58 % 04.09.
    Cass Information Systems
    		+2,89 % 04.09.
    Bank of America
    		+2,29 % 04.09.
    Versigent Regsitered
    		- 04.09.
    Viva Energy Group
    		+3,65 % 04.09.
    Toromont Industries
    		+1,56 % 04.09.
    OUTFRONT Media
    		+6,42 % 04.09.
    Ampol
    		+1,56 % 04.09.
    Trustco Bank N Y
    		+4,10 % 04.09.
    ICF International
    		+0,64 % 04.09.
    Bank of America Depositary
    		+2,29 % 04.09.
    Mercantile Bank
    		+3,23 % 04.09.
    Wesbanco
    		+4,61 % 04.09.
    Wesbanco Non Cum Pfd Shs (B)
    		- 04.09.
    SLM Floating-Rate Pfd Shs (B)
    		- 04.09.
    Aussie Broadband
    		- 04.09.
    Big River Industries
    		+3,02 % 04.09.

    Die Dividendenrenditen in der KW 36 / 2026 reichen von +0,16 % bei PVH bis +30,27 % bei der L1 Group Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

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    Hinweis zu Dividenden in der KW 36 / 2026

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 36 / 2026 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im August 2026 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im August, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.





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