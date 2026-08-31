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    Maschinenfabrik Berthold Hermle: 1. Halbjahr 2026 überrascht positiv

    HERMLE überrascht im ersten Halbjahr 2026 mit kräftigem Wachstum, starkem Auftragseingang und solider Finanzbasis – trotz erwarteter Abkühlung im weiteren Jahresverlauf.

    Maschinenfabrik Berthold Hermle: 1. Halbjahr 2026 überrascht positiv
    • HERMLE entwickelte sich im 1. Halbjahr 2026 dynamischer als erwartet; der Auftragseingang stieg um 16,1 % auf 273,9 Mio. Euro. Der Auftragsbestand erhöhte sich auf 125,3 Mio. Euro.
    • Der Konzernumsatz wuchs um 7,9 % auf 239,2 Mio. Euro; die Exportquote lag bei 72,5 %.
    • Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg deutlich von 15,3 Mio. auf 25,6 Mio. Euro. Der Periodenüberschuss erhöhte sich von 11,8 Mio. auf 18,8 Mio. Euro.
    • Wachstumstreiber waren die Nachfrage aus der Chipindustrie, Luft- und Raumfahrt sowie dem Verteidigungsbereich, außerdem Einzelprojekte und Start-up-Kunden.
    • Für das Gesamtjahr 2026 hält HERMLE das obere Ende der Prognose für erreichbar: rund 10 % Umsatzwachstum und ein Konzernergebnis etwa auf Vorjahresniveau. Für das zweite Halbjahr wird jedoch eine Abschwächung erwartet.
    • Die Finanzlage bleibt solide: Eigenkapitalquote 71,7 %, liquide Mittel 124,7 Mio. Euro und operativer Cashflow 27,2 Mio. Euro. Investitionen von 16,2 Mio. Euro wurden vollständig aus eigener Kraft finanziert.

    Der Kurs von Maschinenfabrik Berthold Hermle lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 183,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,27 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 187,25EUR das entspricht einem Plus von +2,04 % seit der Veröffentlichung.


    Maschinenfabrik Berthold Hermle

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