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    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

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    Leichte Korrektur vom Rekordhoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet nach Rekordhoch leicht im Minus
    • Ölpreise und Zinssignale bremsen die Anleger
    • US-Börsen und asiatische Märkte geben nach
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Leichte Korrektur vom Rekordhoch
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)

    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
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    DEUTSCHLAND: - ETWAS IM MINUS - Nach dem Rekordhoch im Dax vom Freitag schalten die Anleger zu Beginn der neuen Woche zunächst einen Gang runter. Steigende Ölpreise und höhere Zinssignale des Fed-Chefs auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole sorgen für etwas Zurückhaltung. In London wird am Montag zudem nicht gehandelt. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund drei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,4 Prozent tiefer auf 26.479 Punkte. Am Freitag hatte er zwischenzeitlich mit 26.618 Punkten eine neue Bestmarke gesetzt und sein Jahresplus dabei auf fast neun Prozent nach oben geschraubt. Nach dem europäischen Handelsende hatten jedoch bereits die US-Indizes ins Minus gedreht und am Morgen verloren auch die asiatischen Börsen. Es belasten insbesondere wieder deutlich höhere Ölpreise.

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    USA: - LEICHTE VERLUSTE - Hinweise des US-Notenbankchefs auf eine mögliche Zinserhöhung haben den New Yorker Aktienmarkt am Freitag nur mäßig belastet. Etwas unter Druck gerieten vor allem die Kurse an der Tech-Börse Nasdaq. Der schon zuvor schwächelnde Auswahlindex Nasdaq 100 schloss 0,70 Prozent tiefer mit 29.433,43 Punkten. Am Vortag hatten ihn der starke Ausblick des Chipriesen Nvidia und weitere positive Unternehmensnachrichten noch deutlich nach oben gezogen. Auf Wochensicht verzeichnete das Tech-Barometer ein Plus von 0,4 Prozent. Für den marktbreiten S&P 500 ging es letztlich nur um 0,25 Prozent auf 7.711,76 Punkte bergab. Noch besser hielt sich der Leitindex Dow Jones Industrial mit einem Kursrückgang um 0,02 Prozent auf 53.559,99 Punkte, was einem Wochengewinn von 0,7 Prozent entspricht.

    ASIEN: - NIKKEI GRENZT IM SPÄTHANDEL VERLUSTE EIN - Steigende Ölpreise und schwache US-Vorgaben haben die asiatischen Aktienmärkte zum Wochenstart belastet. Die Abschläge hielten sich kurz vor Handelsende allerdings in Grenzen. So verlor der japanische Leitindex rund eine Stunde vor Handelsende nur noch rund ein halbes Prozent, nachdem er zum Start in die Woche noch mehr als zwei Prozent nachgegeben hatte. In China und Hongkong ging es im späten Handel ebenfalls leicht nach unten.

    ^
    DAX 26569,99 0,77%
    XDAX 26575,43 0,75%
    EuroSTOXX 50 6485,67 0,95%
    Stoxx50 5476,04 0,63%

    DJIA 53559,99 -0,02%
    S&P 500 7711,76 -0,25%
    NASDAQ 100 29433,43 -0,70%
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    RENTEN:

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    Bund-Future 123,54 +0,02%
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    DEVISEN:

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    Euro/USD 1,1591 0,07%
    USD/Yen 159,78 -0,20%
    Euro/Yen 185,20 -0,13%
    °

    BITCOIN:

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    Bitcoin
    (USD, Bitstamp)
    Bitcoin 77.819 0,15%
    °

    ROHÖL:

    ^
    Brent 90,43 +1,12 USD WTI 85,52 +2,12 USD °

    /zb

    DAX

    -0,11 %
    +1,61 %
    +3,07 %
    +5,58 %
    +10,70 %
    +66,72 %
    +66,62 %
    +149,13 %
    +240,86 %
    ISIN:DE0008469008WKN:846900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,65 % und einem Kurs von 217,9 auf Nasdaq (29. August 2026, 01:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +5,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,20 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,58 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4400 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00US-Dollar. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 400,00US-Dollar was eine Bandbreite von +37,69 %/+83,59 % bedeutet.





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