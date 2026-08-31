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    Baader Bank passt Prognose für 2026 an – das müssen Anleger wissen

    Die Baader Bank justiert ihre Erwartungen für 2026: Das Vorsteuerergebnis bleibt unter 2025, soll aber klar über dem Niveau des ersten Halbjahres liegen.

    Baader Bank passt Prognose für 2026 an – das müssen Anleger wissen
    Foto: adobe.stock.com
    • Baader Bank passt ihre Prognose für das Vorsteuerergebnis im Geschäftsjahr 2026 an.
    • Das Vorsteuerergebnis 2026 soll weiterhin deutlich unter dem Vorjahresniveau von 2025 liegen.
    • Gleichzeitig erwartet der Vorstand nun ein Vorsteuerergebnis, das spürbar über dem im ersten Halbjahr 2026 erzielten Ergebnis liegt.
    • Im ersten Halbjahr 2026 erzielte die Baader Bank ein Vorsteuerergebnis von 22,4 Mio. Euro; die Nachsteuer-Eigenkapitalrendite betrug 13,1 %.
    • Für das Gesamtjahr 2026 wird eine niedrigere Eigenkapitalrendite nach Steuern als im ersten Halbjahr erwartet.
    • Die Bank präsentiert sich vom 31. August bis 1. September auf der Herbstkonferenz in Frankfurt und vom 21. bis 24. September auf der Baader Investment Conference in München; Prognosen bleiben wegen externer Unsicherheiten eingeschränkt.

    Der nächste wichtige Termin, Pressemittteilung zum Neunmonatsergebnis 2026, bei Baader Bank ist am 29.10.2026.

    Der Kurs von Baader Bank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,6800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,15 % im Plus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 6,7500EUR das entspricht einem Plus von +1,05 % seit der Veröffentlichung.


    Baader Bank

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    ISIN:DE0005088108WKN:508810
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