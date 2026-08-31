JEFFERIES stuft APPLE INC auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 263,66 US-Dollar auf "Underperform" belassen. Tests der Vertriebskanäle zeigten, dass die Preiserhöhungen für das iPhone 18 Pro und Pro Max in China schmaler ausfielen als seine Dollar-basierten Schätzungen, schrieb Edison Lee am Sonntag. Man müsse jedoch die klare Aufwertung der chinesischen Währung berücksichtigen./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2026 / 12:18 / P.M.Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2026 / 12:18 / P.M.Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 320,1EUR auf Nasdaq (29. August 2026, 01:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Edison Lee

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 263,66

Kursziel alt: 263,66

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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