Gold-Rallye vorerst gestoppt - 40 Billionen Gründe für intakte Bullen-Sicht

Korrektur oder Kaufchance? Nach dem abrupten Ende der fünf Wochen andauernden Gold-Rallye zeigt sich der Edelmetallmarkt nach der jüngsten Fed-Rhetorik spürbar erschüttert. Während kurzfristige Chartmarken jetzt unter Druck geraten und der US-Dollar an Stärke gewinnt, richtet sich der Blick erfahrener Anleger bereits auf das fundamentale Gesamtbild.

Dabei liefert die unaufhaltsam steigende US-Staatsverschuldung ein gewichtiges Argument, das die langfristige Bullen-These weiterhin stützt. Welche entscheidenden Auffangmarken Charttechniker jetzt im Auge behalten und welche wegweisenden Makro-Events in dieser Handelswoche die nächste Richtungsentscheidung beim Goldpreis erzwingen könnten.

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Gold-Rallye vorerst gestoppt: 40 Billionen Gründe, warum die Bullen-Sicht dennoch intakt bleibt

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