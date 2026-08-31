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    Mehr Exploration und hohe Gehalte

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    Australiens Goldexplorer geben Gas

    Mehr Exploration und hohe Gehalte - Australiens Goldexplorer geben Gas
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Der Aufschwung in Australiens Goldbergbau setzt sich fort: Anhaltend hohe Explorationsausgaben, erfolgreiche Bohrungen und eine wachsende Zahl von reifenden Projekten spiegeln sich mittlerweile auch in den Kurszielen von Analysten wider.

     

    Der Edelmetallexplorer Barton Gold hat bei seinem Tunkillia-Projekt in Südaustralien mit Sterilisationsbohrungen begonnen: Testbohrungen in Bereichen, in denen keine wertvollen Mineralisierungen vermutet werden. Die Geologen wollen für die mit dieser Maßnahme untersuchten Bereiche den Nachweis erbringen, dass der Boden „steril“, also frei von wertvollen Erzen, ist. Damit können dort sicher Gebäude, Straßen oder Abraumhalden gebaut werden, ohne später wertvolles Gestein zu blockieren.

     

    Barton Gold plant PFS für Tunkillia Anfang 2027

     

    Das Projekt ist weit fortgeschritten: Die bestehende Mineralressourcenschätzung steht kurz vor einer Aktualisierung, für das erste Quartal 2027 ist eine Vormachbarkeitsstudie (PFS) geplant. Anfang August hatte das Unternehmen ein zweiphasiges, fast 58.000 Meter langes Bohrprogramm abgeschlossen.

     

    Jüngste Analyseergebnisse aus der zweiten Bohrphase bestätigen hochgradige Mineralisierungen in den flach gelegenen „Starter Pits“. Zu den besten Treffern zählen 24 Meter mit 4,51 Gramm Gold pro Tonne ab 47 Metern Tiefe, darunter zwei Meter mit 16,7 Gramm, sowie elf Meter mit 5,51 Gramm pro Tonne ab 14 Metern, darunter zwei Meter mit 24,7 Gramm. Weitere Ergebnisse umfassen sechs Meter mit 6,61 Gramm Gold pro Tonne ab 70 Metern und sieben Meter mit 4,10 Gramm ab 65 Metern.

     

    Barton sieht darin Potenzial für eine Ausweitung der Mineralisierung, eine höhere Ressource innerhalb der bestehenden Grubenkonturen und ein verbessertes Gehaltsprofil in der geplanten PFS. Die abschließenden Analyseergebnisse stehen noch aus. Anschließend sollen die Gold- und Silberressourcen aktualisiert werden.

     

    Bei Tunkillia sollen, so sieht es eine optimierte Konzeptstudie aus dem Jahr 2025 vor, 120.000 Feinunzen Gold und 250.000 Feinunzen Silber jährlich produziert werden. Die Studie attestierte dem Projekt unter den damaligen Preisannahmen einen diskontierten Nettogegenwartswert von 1,4 Mrd. AUD und eine Amortisationszeit von 0,8 Jahren.

     

    Tunkillia ist eines von vielen Erfolgsprojekten, das der australische Bergbau in diesen Tagen hervorbringt. Die Kombination aus hohen Metallpreisen, reichen Vorkommen im Boden und einem bergbaufreundlichen Umfeld verleiht dem Sektor in Down Under derzeit so viel Rückenwind wie seit Jahrzehnten nicht.

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