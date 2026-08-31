Ist die Stärke gerechtfertigt?

Zusammen mit einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation entstand dadurch ein deutliches Kaufsignal. Dieses verhalf der Allianz-Aktie zu weiteren Kursgewinnen. Im Freitagshandel erreichte sie schließlich 453,00 Euro.

Zu Beginn des Jahres zeigte sich die Allianz-Aktie zunächst vergleichsweise schwach. Zeitweise fiel der Kurs sogar unter den mittelfristigen Aufwärtstrend. Im Bereich von 322,00 Euro fand die Aktie jedoch Unterstützung und bildete einen sogenannten Doppelboden. Mit dem anschließenden Anstieg über 380,00 Euro wurde diese Bodenbildung bestätigt.

Allerdings haben sich seit Juli dieses Jahres wichtige technische Indikatoren abgeschwächt. Besonders beim RSI, aber auch beim MACD, zeigt sich inzwischen eine deutliche Abweichung vom Aktienkurs: Während die Allianz-Aktie weiter gestiegen ist, entwickeln sich die beiden Indikatoren schwächer. Diese negative Divergenz ist ein Warnsignal und könnte darauf hindeuten, dass sich im Bereich um 453,00 Euro möglicherweise eine obere Trendwende, ein sogenanntes Topping-Muster, bildet.

Kurzfristig ist zwar noch ein weiterer Anstieg möglich. In einem letzten Schub könnte die Allianz-Aktie sogar 461,00 Euro erreichen. Danach sollten Anleger allerdings mit einer gesunden Verschnaufpause rechnen.

Nach der aktuellen charttechnischen Situation würde eine solche Konsolidierung unterhalb von 437,50 Euro beginnen. Als erstes Korrekturziel käme dann der 50-Tage-Durchschnitt, dargestellt durch die blaue Linie, bei 426,90 Euro infrage.

Wahrscheinlicher erscheint derzeit jedoch ein Rücksetzer in den Bereich der letzten größeren Konsolidierungsphase aus dem Sommer. Diese lag bei etwa 419,00 Euro. Sollte die Aktie dort Unterstützung finden, könnte die Allianz anschließend ihren langfristigen Aufwärtstrend fortsetzen und die Rekordjagd wieder aufnehmen. Das übergeordnete Kursziel liegt bei 491,50 Euro.

Für Anleger, die bereits investiert sind, bedeutet die aktuelle Situation vor allem eines: Vorsicht. Bestehende Long-Positionen sollten enger abgesichert werden, gleichzeitig sollten Anleger die weitere Kursentwicklung aufmerksam beobachten.

Trading-Strategie:

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LONG

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Buy-Limit-Order : 419,00 Euro

Kursziel : 491,50 Euro

Renditechance via DN24K8 : 70 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Allianz SE (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN24K8 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 5,25 - 5,30 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 400,3615 Euro Basiswert: Allianz SE KO-Schwelle: 400,3615 Euro akt. Kurs Basiswert: 453,00 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 491,50 Euro Hebel: 8,54 Kurschance: + 70 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU2FM6 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 584 - 5,89 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 509,926 Euro Basiswert: Allianz SE KO-Schwelle: 509,926 Euro akt. Kurs Basiswert: 453,00 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,67 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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