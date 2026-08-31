Kaufsignal noch nicht in trockenen Tüchern

In der ersten Jahreshälfte hatte der NASDAQ 100 zunächst eine seltene Diamantformation ausgebildet. Anschließend kam es zu einem deutlichen Rückgang bis auf 27.176 Punkte. Danach etablierte sich ein Abwärtstrend, aus dem sich der Index nun nach oben lösen möchte. Mehrfach wurde dieser Versuch allerdings bereits ausgebremst. Damit besteht weiterhin die Gefahr, dass der Ausbruch scheitert.

Diese Unsicherheit zeigt sich auch am NASDAQ 100. Der Index versucht bereits seit einigen Wochen, einen bestehenden Abwärtstrend nach oben zu verlassen. Der Ausbruch ist bislang jedoch nicht überzeugend gelungen.

Sollte der NASDAQ 100 unter 28.899 Punkte fallen, würde sich das charttechnische Bild wieder deutlich eintrüben. In diesem Fall könnte zunächst ein Rückgang auf 28.275 Punkte folgen. Darunter würde die eigentliche Zielzone des bestehenden Abwärtstrends bei rund 26.182 Punkten in den Fokus rücken.

Gelingt dem Index dagegen ein nachhaltiger Anstieg über 30.165 Punkte – und kann dieses Niveau mindestens auf Wochenbasis gehalten werden –, würde sich die Situation deutlich verbessern. Dann könnte das Rekordhoch von Anfang Juni bei 30.762 Punkten wieder zum nächsten Ziel werden.

Ein erfolgreicher Ausbruch über diese Marke könnte darüber hinaus mittelfristig weiteres Potenzial eröffnen. In diesem Fall wäre sogar ein Anstieg bis auf 32.315 Punkte möglich.

Ein wesentlicher Belastungsfaktor für die Technologiewerte könnten allerdings steigende Zinsen sein. Sowohl höhere Renditen am Kapitalmarkt als auch mögliche weitere Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed könnten den Technologiesektor unter Druck setzen. Gerade für hoch bewertete Tech-Unternehmen sind steigende Finanzierungskosten und höhere Zinsen ein wichtiger Risikofaktor.

Damit bleibt die Lage beim NASDAQ 100 vorerst offen: Gelingt der nachhaltige Ausbruch nach oben, könnte die nächste Rekordjagd beginnen. Scheitert der Ausbruchsversuch dagegen, droht eine deutlichere Korrektur.

Trading-Strategie:

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SHORT

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Stop-Sell-Order : 28.899 Punkte

Kursziel : 28.275 und 26.182 Punkte

Renditechance via DN2WQG : 170 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

NASDAQ 100-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN370H Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,98 - 0,99 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 28.297,619 Punkte Basiswert: NASDAQ 100-Index KO-Schwelle: 28.297,619 Punkte akt. Kurs Basiswert: 29.433,43 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 25,89 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN2WQG Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,99 - 1,00 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 30.570,824 Punkte Basiswert: NASDAQ 100-Index KO-Schwelle: 30.570,824 Punkte akt. Kurs Basiswert: 29.433,43 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 26.182 Punkte Hebel: 25,90 Kurschance: + 170 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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