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    NASDAQ 100

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    Kaufsignal noch nicht in trockenen Tüchern

    Diese Unsicherheit zeigt sich auch am NASDAQ 100. Der Index versucht bereits seit einigen Wochen, einen bestehenden Abwärtstrend nach oben zu verlassen. Der Ausbruch ist bislang jedoch nicht überzeugend gelungen.

    In der ersten Jahreshälfte hatte der NASDAQ 100 zunächst eine seltene Diamantformation ausgebildet. Anschließend kam es zu einem deutlichen Rückgang bis auf 27.176 Punkte. Danach etablierte sich ein Abwärtstrend, aus dem sich der Index nun nach oben lösen möchte. Mehrfach wurde dieser Versuch allerdings bereits ausgebremst. Damit besteht weiterhin die Gefahr, dass der Ausbruch scheitert.

    Sollte der NASDAQ 100 unter 28.899 Punkte fallen, würde sich das charttechnische Bild wieder deutlich eintrüben. In diesem Fall könnte zunächst ein Rückgang auf 28.275 Punkte folgen. Darunter würde die eigentliche Zielzone des bestehenden Abwärtstrends bei rund 26.182 Punkten in den Fokus rücken.

    Gelingt dem Index dagegen ein nachhaltiger Anstieg über 30.165 Punkte – und kann dieses Niveau mindestens auf Wochenbasis gehalten werden –, würde sich die Situation deutlich verbessern. Dann könnte das Rekordhoch von Anfang Juni bei 30.762 Punkten wieder zum nächsten Ziel werden.

    Ein erfolgreicher Ausbruch über diese Marke könnte darüber hinaus mittelfristig weiteres Potenzial eröffnen. In diesem Fall wäre sogar ein Anstieg bis auf 32.315 Punkte möglich.

    Ein wesentlicher Belastungsfaktor für die Technologiewerte könnten allerdings steigende Zinsen sein. Sowohl höhere Renditen am Kapitalmarkt als auch mögliche weitere Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed könnten den Technologiesektor unter Druck setzen. Gerade für hoch bewertete Tech-Unternehmen sind steigende Finanzierungskosten und höhere Zinsen ein wichtiger Risikofaktor.

    Damit bleibt die Lage beim NASDAQ 100 vorerst offen: Gelingt der nachhaltige Ausbruch nach oben, könnte die nächste Rekordjagd beginnen. Scheitert der Ausbruchsversuch dagegen, droht eine deutlichere Korrektur.

    Trading-Strategie:

    _____________________________________________________________________

    SHORT

    _____________________________________________________________________

    Stop-Sell-Order : 28.899 Punkte

    Kursziel : 28.275 und 26.182 Punkte

    Renditechance via DN2WQG : 170 Prozent

    Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

    _____________________________________________________________________

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    NASDAQ 100-Index (Tageschart in Punkten)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 29.752 // 29.971 // 30.195 // 30.529 Punkte
    Unterstützungen: 29.165 // 28.875 // 28.606 // 28.231 Punkte
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DN370H Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 0,98 - 0,99 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 28.297,619 Punkte Basiswert: NASDAQ 100-Index
    KO-Schwelle: 28.297,619 Punkte akt. Kurs Basiswert: 29.433,43 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 25,89 Kurschance:
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DN2WQG Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 0,99 - 1,00 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 30.570,824 Punkte Basiswert: NASDAQ 100-Index
    KO-Schwelle: 30.570,824 Punkte akt. Kurs Basiswert: 29.433,43 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel: 26.182 Punkte
    Hebel: 25,90 Kurschance: + 170 Prozent
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
    NASDAQ 100 Kaufsignal noch nicht in trockenen Tüchern Diese Unsicherheit zeigt sich auch am NASDAQ 100. Der Index versucht bereits seit einigen Wochen, einen bestehenden Abwärtstrend nach oben zu verlassen. Der Ausbruch ist bislang jedoch nicht überzeugend gelungen. In der ersten Jahreshälfte hatte der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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