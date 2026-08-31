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    Märkte am Morgen

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    Iran schlägt zurück, Öl schießt hoch: Zieht die Inflation jetzt wieder an?

    Raketen über Jordanien, ein Ölpreisschub über 90 Dollar und eine falkenhafte Fed: Die Finanzmärkte starten mit geopolitischer Wucht in die neue Woche.

    Für Sie zusammengefasst
    • Nahost-Eskalation treibt Ölpreis über 90 Dollar
    • G20 berät Sanktionen, deutsche Inflation steigt
    • Asiens Börsen verlieren, Fed bleibt falkenhaft
    • Report: KI braucht Strom
    Märkte am Morgen - Iran schlägt zurück, Öl schießt hoch: Zieht die Inflation jetzt wieder an?
    Foto: Peter Morgan/AP/dpa

    Der Start in die Börsenwoche beginnt mit einem Paukenschlag im Nahen Osten. Nach wochenlanger relativer Ruhe griffen amerikanische Streitkräfte iranische Raketenwerfer an, Teheran antwortete mit einem Vergeltungsschlag gegen zwei US-Luftwaffenstützpunkte in Jordanien.

    Acht Raketen wurden nach Angaben der jordanischen Armee im Anflug abgefangen und zerstört, Schäden blieben aus. US-Präsident Donald Trump behauptete zudem in einem Social-Media-Beitrag, die iranische Energie-Insel Kharg sei "in Stücke gesprengt" worden, Belege dafür gibt es bislang nicht.

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    Öl zieht an, G20 Finanzminister vor dem Treffen

    Die Eskalation trifft die Ölmärkte unmittelbar. Die Sorte Brent verteuerte sich um rund 2,5 Prozent auf über 90 US-Dollar je Barrel. Grund ist vor allem die faktische Blockade der Straße von Hormus, durch die vor Kriegsbeginn ein Fünftel der weltweiten Ölmenge floss. Vermittlungsgespräche zur Beilegung des Konflikts stecken derzeit fest.

    Auch politisch nimmt der Druck zu: Beim zweitägigen G20-Finanzministertreffen im US-Bundesstaat North Carolina will Washington die anderen großen Industrie- und Schwellenländer dazu bewegen, sämtliche Wirtschaftsbeziehungen zum Iran abzubrechen. US-Finanzminister Scott Bessent kündigte an, den Ton dabei zu verschärfen.

    Inflationszahlen aus Deutschland erwartet

    Die Folgen der Energiekrise sind auch hierzulande spürbar. Die deutsche Inflationsrate war im Juli wegen ausgelaufener Entlastungen bei den Energiepreisen auf 2,8 Prozent gestiegen, an diesem Montag (14:00 Uhr) liefert das Statistische Bundesamt die vorläufigen August-Werte. Die Bundesbank rechnet angesichts der andauernden Hormus-Blockade mit vorübergehend weiter steigenden Lebenshaltungskosten.

    Asiens Börsen starten mit leichten Verlusten

    Auch für die Aktienmärkte startet die neue Woche vorerst mit gemischten Vorzeichen. Fed-Chef Kevin Warsh und seine falkenhaften Aussagen vom Freitag schürten am Montagmorgen die Sorgen vor einer Zinserhöhung im kommenden Monat.

    Der DAX liegt 1 Stunde vor Xetra-Handelstart nahezu unverändert bei 26.480 Punkten.

    Der Hang Seng notiert genau wie der japanische Nikkei 225 rund 0,5 Prozent tiefer, während der koreanische Kospi anfängliche Verluste von rund 1,5 Prozent im Laufe des Handelstages wieder wett machte. Auch Gold gab leicht nach auf rund 4432 US-Dollar je Feinunze, Bitcoin liegt auf Sicht von 24 Stunden rund 0,6 Prozent zu auf etwa 77.980 US-Dollar. 

    Etwas Entspannung liefert China: Der offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie kletterte im August auf 49,8 Punkte von zuvor 49,2 und übertraf damit die Erwartungen, verharrt aber weiter unter der Wachstumsschwelle von 50.

    Trump greift nach Venezuelas Öl

    Für Schlagzeilen abseits der Geopolitik sorgt zudem ein neuer Deal: Trump verkündete, die USA hätten sich über eine Partnerschaft mit privaten Unternehmen die Mehrheitskontrolle über mehr als 65 Milliarden Barrel venezolanischer Ölreserven gesichert, kostenlos für den amerikanischen Steuerzahler.

    Sony verklagt Anthropic

    Und in der KI-Branche eskaliert ein Rechtsstreit: Sony Music und Warner Chappell verklagen Anthropic sowie dessen Mitgründer Dario Amodei und Benjamin Mann wegen angeblich illegalen Herunterladens urheberrechtlich geschützter Werke zum Training der KI-Modelle. Anthropic weist die Vorwürfe zurück und kündigt an, sich vor Gericht zu verteidigen.

     

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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