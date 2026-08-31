Silber konsolidiert fast unverändert 66,63 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 10.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 39,65812USD. Heute, bei 66,63USD, wäre daraus ein Vermögen von 16.800,8USD geworden – ein Plus von +68,01 %.

Der Silberpreis zeigt sich stabil bei 66,63. Mit nurVeränderung bleibt der Markt ohne klare Richtung.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den kräftigen Silberanstieg von rund 15 % nach der Konsolidierung und die Frage, ob kurzfristig 80 bis 85 USD erreichbar sind. Charttechnisch wird zunächst eine Korrektur um etwa 10 % für möglich gehalten, anschließend werden 80/85, 90 oder sogar über 100 USD diskutiert. Fundamentale Unterstützung sehen Anleger in der anhaltenden Solarnachfrage. Bei Minen wird eine zeitversetzte, überproportionale Aufholbewegung erwartet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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