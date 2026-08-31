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    Ölpreis

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    Brent-Öl schießt um +3,72 % hoch, Kurs nun bei 90,72 USD

    Der Ölmarkt zeigt klare Dynamik. Brent legt +3,72 % zu und erreicht 90,72 USD.

    Ölpreis - Brent-Öl schießt um +3,72 % hoch, Kurs nun bei 90,72 USD
    Foto: Jan Woitas - dpa
    Der Brent-Ölpreis legt deutlich zu und steigt um +3,72 % auf 90,72USD. Eine spürbar höhere Nachfrage sowie unterstützende Faktoren auf der Angebotsseite sorgen für kräftigen Rückenwind. Marktteilnehmer beobachten, ob sich das Momentum weiter verstärkt.

    Öl (Brent) Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,02 %
    1 Monat +5,95 %
    3 Monate -1,45 %
    1 Jahr +33,95 %

    Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 10.000USD in Öl (Brent) angelegt hat, zahlte damals 71,98711USD. Heute, bei 90,72USD, wäre daraus ein Vermögen von 12.602,3USD geworden – ein Plus von +26,02 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Öl (Brent) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Einfluss der Spannungen zwischen Iran und den USA auf Brent. Diskutiert werden ein höheres Preisniveau durch den Risikoaufschlag, mögliche weitere Anstiege im Winter sowie dämpfende Effekte durch Nachfragerückgang und alternative Lieferwege. Einige bezweifeln die Aussagekraft von Papierkursen und erwarten bei knappen Lagerbeständen steigende physische Preise. Nachrichten zu einer möglichen Hormus-Route sorgen kurzfristig für Schwankungen.

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    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Öl (Brent) eingestellt.

    Zur Öl (Brent) Diskussion

    Informationen zu Öl (Brent)

    Brent-Öl ist eine der wichtigsten Referenzsorten am globalen Energiemarkt und dient als Preismaßstab für große Teile Europas, Afrikas und Asiens. Der Preis wird maßgeblich durch das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage bestimmt. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Förderpolitik der OPEC und ihrer Partner, die über Förderquoten versuchen, den Markt zu stabilisieren oder gezielt zu verknappen. Produktionskürzungen können das Angebot verengen und Preise stützen, während Förderausweitungen häufig dämpfend wirken. Zusätzlich beeinflussen Lagerbestände, Raffinerieauslastung und Transportkapazitäten die kurzfristige Preisbildung. Anleger beobachten diese Faktoren genau, da schon kleine Verschiebungen im Angebot deutliche Auswirkungen auf den Brent-Ölpreis haben können.

    Ob ein Investment in Öl (Brent) sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Öl (Brent) berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Öl (Brent)-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Öl (Brent)

    +3,80 %
    -3,02 %
    +5,95 %
    -1,45 %
    +33,95 %
    +5,88 %
    +26,02 %
    +87,47 %
    +42,16 %
    ISIN:XC0009677409WKN:967740




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