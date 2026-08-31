swissnet veröffentlicht testierten Abschluss und Lagebericht 2025
Die swissnet Group legt ihren IFRS-Konzernabschluss 2025 vor – ein Jahr mit starkem Wachstum, veränderter Konzernstruktur und deutlichen Verschiebungen in der Ertragslage.
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- Die swissnet Group veröffentlichte am 31. August 2026 den testierten IFRS-Konzernabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2025.
- Die Zahlen 2025 umfassen neben der swissnet AG auch swissnet ICT und Lokalee, die ab Januar 2025 konsolidiert wurden.
- Der Umsatz stieg um 61 % auf 21,0 Mio. CHF; Hardwareerlöse wuchsen um 88 % auf 11,4 Mio. CHF und SaaS-Umsätze um 37 % auf 9,6 Mio. CHF.
- Das bereinigte EBITDA erhöhte sich um 49 % auf 3,7 Mio. CHF.
- Die Bruttomarge sank von 66 % auf 59 %, während das bereinigte Konzernergebnis bei –4,2 Mio. CHF lag, nach 1,3 Mio. CHF im Vorjahr.
- Die liquiden Mittel gingen auf 0,5 Mio. CHF zurück, während sich das Eigenkapital auf 22,5 Mio. CHF mehr als verdoppelte; die Gruppe bietet cloudbasierte ICT-, WLAN- und Location-Based-Marketing-Lösungen an.
Der nächste wichtige Termin, Halbjahresabschluss 1H 2026, bei swissnet ist am 31.10.2026.
Der Kurs von swissnet lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,5950EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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