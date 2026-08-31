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    electrovac startet durch: Umsatzplus und starke Aufträge 2026/27

    Electrovac startet dynamisch ins Geschäftsjahr 2026/2027: Umsatz, Ergebnis und Eigenkapital legen deutlich zu, der erfolgreiche Börsengang treibt die Wachstumspläne voran.

    electrovac startet durch: Umsatzplus und starke Aufträge 2026/27
    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • Im ersten Quartal 2026/2027 stieg der Umsatz um 12,0 % auf 31,5 Mio. EUR (Vorjahr: 28,1 Mio. EUR).
    • Das EBIT erhöhte sich um 11,0 % auf 3,2 Mio. EUR; bereinigt um einmalige IPO-Kosten von 2,3 Mio. EUR betrug es 5,4 Mio. EUR.
    • Besonders in den Bereichen Aerospace & Defense sowie Industrials verzeichnete electrovac hohe Auftragseingänge; die Book-to-Bill-Rate lag bei 2,3.
    • Der Börsengang brachte brutto 29,95 Mio. EUR ein und stärkte die Finanzlage: Die Eigenkapitalquote stieg auf 68,2 %, die Zahlungsmittel auf 25,8 Mio. EUR.
    • Die Mittel aus dem Börsengang sollen insbesondere für den Ausbau der internationalen Produktionskapazitäten und die weitere Wachstumsstrategie eingesetzt werden.
    • Die Jahresprognose 2026/2027 wurde bestätigt: Umsatz von 120–130 Mio. EUR, EBIT von 11–12 Mio. EUR beziehungsweise bereinigtes EBIT von 13–14 Mio. EUR.

    Der nächste wichtige Termin, Mitteilung zum 1. Quartal 2026/2027, bei electrovac ist am 31.08.2026.

    Der Kurs von electrovac lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,2750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,04 % im Plus.


    electrovac

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    ISIN:DE000A420ZL4WKN:A420ZL
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